Wr. Landtag - SP-Mörk: "Die Grundversorgung ist kein Instrument der Fremdenpolizei"

Nicht abschiebbare Menschen dezidiert in Grundversorgungsvereinbarung eingeschlossen

Wien (OTS/SPW-K) - "Das Thema des heutigen Landtags auf Verlangen der FPÖ zeigt wieder einmal sehr deutlich, worum es dieser Partei geht:

Menschen gegeneinander ausspielen und dabei politisches Kleingeld kassieren", betonte die SPÖ-Landtagsabgeordnete Gabriele Mörk zu Beginn ihres Redebeitrags im Wiener Landtag. Die Genfer Flüchtlingskonvention definiere ganz klar wer Flüchtling sei und wer nicht. Sie bestimme nicht nur Rechte und Pflichten von Flüchtlingen, sondern auch welchen Schutz diese erhalten müssen. "Österreich hat sich in den vergangenen 60 Jahren immer zur Flüchtlingskonvention bekannt", Mörk weiter.

Die Bund-Länder-Vereinbarung, die unter Blau-Schwarz beschlossen wurde, sehe dabei einen eindeutigen Verteilungsschlüssel bei der Unterbringung vor. "Wien ist bei der Betreuungsqualität immer vorbildlich gewesen und zwar unabhängig von der Anzahl der Flüchtlinge im Land. Die Quote sank dabei nie unter 125 Prozent", unterstrich Mörk. Der so genannte Länderausgleich der Grundversorgungsvereinbarung sorge dafür, dass Wien immer für 20,32 Prozent des Länderanteils aufkomme - unabhängig von der Anzahl der zu Versorgenden. "Aktuell erfüllt Wien die Quote mit 143 Prozent, genau wie vor dem Asylgipfel im Herbst, während Niederösterreich weiterhin mit 81,59 Prozent die Quote untererfüllt", erklärte Mörk.

"Der Vorwurf, dass Wien illegale Personen versorge, ist völlig aus der Luft gegriffen. Die Vereinbarung (Artikel 2, Abs.1) nennt Personen, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht abschiebbar sind definitiv als ihre Zielgruppe. Die Grundversorgung ist aber kein Instrument der Fremdenpolizei", stellte die sozialdemokratische Landtagsabgeordnete abschließend klar.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Sarina Reinthaler

Tel.: (01) 4000-81 943

sarina.reinthaler @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at