Fürntrath-Moretti begrüßt Sozialpartner-Vorstoß zu zukunftsorientierter Bildungsreform

Frau in der Wirtschaft setzt vor allem auf frühkindliche qualitativ hochwerte Förderung

Wien (OTS/PWK105) - "Mit der heute, Mittwoch, präsentierten zukunftsorientierten Bildungsreform der Sozialpartner sind wertvolle Meilensteine für Österreichs Kinder und Jugend gesetzt worden" zeigt sich Adelheid Fürntrath-Moretti, Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), erfreut.

Frühkindliche Förderung als "Win-Win Situation"

Der Vorschlag der Sozialpartner legt den Fokus auf frühkindliche Förderung. "Zahlreiche internationale Studien belegen die Wichtigkeit und die nachhaltig positiven Effekte von frühkindlicher qualitativ hochwertiger Förderung", so Fürntrath-Moretti. Zudem untermauern diese Studien den gesamtvolkswirtschaftlichen Mehrwert durch Frühförderung. Auch im Hinblick auf den Integrationsaspekt, die Sprachkompetenz und die individuelle Förderung von Fähigkeiten und Talenten des Einzelnen bedeutet frühkindliche Erziehung einen wichtigen und notwendigen Schritt in die richtige Richtung. Denn eine qualitativ hochwertige Betreuung unserer Kinder schafft eine Win-Win-Situation für alle - nicht nur für die Familien, sondern auch für Unternehmerinnen und Unternehmer ebenso wie für die gesamte Wirtschaft", ist die Vertreterin von mehr als 100.000 Unternehmerinnen in Österreich überzeugt.

Qualitätssicherung in der Lehrlingsausbildung wichtig für die Zukunft

Als positiv bewertet Fürntrath-Moretti auch neue Impulse in Richtung Qualitätssicherung in der Lehrlingsausbildung. "Mit der dualen Ausbildung schaffen wir eine gewinnbringende Situation für die Jugendlichen und die Wirtschaft gleichermaßen: Einerseits ermöglichen wir Jugendlichen eine Ausbildung und bieten damit eine Zukunftsperspektive, andererseits ist dies ein essentielles Element, um dem immer drängender werdenden Fachkräftemangel entgegen zu treten", so Fürntrath-Moretti.

Potentialanalyse und Berufsorientierung als Garant

Der Vorschlag, ab der 7. Schulstufe eine verpflichtende Berufs-und Bildungsberatung zu bieten, ist für Fürntrath-Moretti ein weiterer wichtiger Aspekt. "In Kombination mit einer Potenzialanalyse und einem persönlichen Feedbackgespräch kann eine solche Beratung enorm helfen, den Schülerinnen und Schülern ihre Stärken aufzuzeigen. Dadurch werden sie in der Berufswahl optimal unterstützt, und es ist eine Möglichkeit, Mädchen früh für technische Berufe zu begeistern", so Fürntrath-Moretti. (PM)

