Club Carinthia zu Gast in BKS Bank-Direktion Wien

Wien/Klagenfurt (OTS) - Kärntner Landsleute treffen eine Kärntner Bank in Wien. BKS Bank-VDir. Herta Stockbauer und Anton Seebacher, Leiter des Firmenkundengeschäfts der BKS Bank in Wien, informierten die Mitglieder des Club Carinthia über "Banken im Wandel". Neben dem informativem Vortrag von Herta Stockbauer standen die neuen Räumlichkeiten der BKS Bank-Direktion mit einer Installation von Medienkünstler Richard Kriesche im Mittelpunkt. Diese zog kürzlich nach 22 Jahren vom Lugeck in die Renngasse.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/3888

Rückfragen & Kontakt:

Bettina Kugi

BKS Bank, PR & Social Media

T: 0463/5858-115

E: bettina.kugi @ bks.at

www.bks.at

St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt