Galerie an der Wiener Privatklinik: Gerhard Almbauer stellt aus.

Wien (OTS) - Am 5. März bittet Annemarie Ebm-Schaljo in ihrer Funktion als Leiterin der Galerie an der Wiener Privatklinik zur Vernissage der Ausstellung "Ich bin ein Reisender" des Weltbürgers Gerhard Almbauer.

"Weltummaler" - diesen Begriff hat der Publizist Hellmut Andics für Gerhard Almbauer geprägt.

In der Tat ist das Leben dieses Künstlers eine Reise in Permanenz und sein Gesamtwerk eine spirituelle Weltumsegelung auf Leinwand und Papier.

1957 in Graz geboren, hat sich Almbauer schon in jungen Jahren mit Zeichnung und Fotografie beschäftigt. Nach mehreren Anläufen gab er der Kunst zu Liebe eine Karriere in der Reisebranche auf und verbindet seither ein Leben in beinahe ständiger Bewegung mit umfangreicher künstlerischer Produktion und künstlerischer Lehrtätigkeit.

Almbauer blickt auf eine lange Reihe von Teilnahmen an Gruppen-und Einzelausstellungen in Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Italien, Luxemburg und der Schweiz zurück. Seine Arbeit ist in mittlerweile drei Büchern unter den Titeln PASO, CURARE und ARCADIA publiziert. Als Dozent für Malerei ist er an mehreren Akademien tätig, wie z.B. seit 1999 in der Kunstakademie Bad Reichenhall. Mit der Kunstfabrik Wien und der Akademie im Kloster Neustift in Brixen betreibt er selbst zwei Malschulen.

Nun präsentiert er unter dem Ausstellungstitel "Ich bin ein Reisender" Acrylbilder und Tuschezeichnungen in der Galerie an der Wiener Privatklinik. Gemeinsamer Nenner der gezeigten Werke ist der Versuch eines Brückenschlages zwischen Kulturen, die Suche nach "common ground" im Wege eines lyrischen Dialogs unter Bewahrung der Vielfalt und Individualität.

Schauplatz der Ausstellung ist die Galerie an der Wiener Privatklinik, eine Kulturinitiative, die den Betreibern der WPK ein Herzensanliegen ist:

"Die Wiener Privatklinik bietet Patienten aus aller Welt Gesundheitsversorgung auf allerhöchster Ebene - im Umfeld der Kulturmetropole Wien", erklärt Galerieleiterin Annemarie Ebm-Schaljo, selbst eine erfolgreiche Malerin. "Den Alltag des Hauses prägt, bei aller Gastlichkeit, vor allem der neueste Stand von Wissenschaft und Technik. Umso mehr braucht es Kunst und Kultur, um einer solchen Einrichtung Seele einzuhauchen. Aus dieser Erkenntnis wurde die Galerie geboren. Wir freuen uns, Kunst zu präsentieren, die den hohen allgemeinen Standard der Wiener Privatklinik spiegelt."

Eröffnet wird die Ausstellung am 5. März durch Gemeinderat Ernst Woller, den Vorsitzenden des Gemeinderatsausschusses für Kultur und Wissenschaft in Wien.

Im Rahmen der Vernissage führt Gerhard Almbauer persönlich durch die Ausstellung.

