JW-Roth begrüßt Vorschläge der Sozialpartner zur dringend notwendigen Bildungsreform

Die Maßnahmen stärken nachhaltig die Fachkräfte-Ausbildung und den Wirtschaftsstandort Österreich

Wien (OTS/PWK104) - "Zukünftig werden immer weniger junge Menschen in das Berufsleben einsteigen. Somit werden der österreichischen Wirtschaft immer mehr Fachkräfte fehlen. Der Kampf um Talente hat somit das Ringen um Bodenschätze abgelöst. Es freut uns als Junge Wirtschaft daher sehr, dass die Sozialpartner die dringend notwendige Bildungsreform in Angriff nehmen. Denn hochwertige Qualifizierungsmaßnahmen sind unabdingbar, um dem Fachkräftemangel zu begegnen", bekräftigt Markus Roth, Bundesvorsitzender der Jungen Wirtschaft (JW), seine Unterstützung für die Ziele und Maßnahmen der heute von den Sozialpartnern vorgestellten Bildungsreform.

Potentialanalyse unterstützt zukünftigen Bildungsweg Individuelle Stärken, Begabungen und Interessen sind wichtig bei der Wahl des zukünftigen Bildungsweges. Das angedachte Stärkenprofil zeigt diese auf und unterstützt die jungen Menschen dabei, ihren persönlichen Weg in der zukünftigen Bildungswelt zu finden. "Nur so ist sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Talente erkennen und ausschöpfen können", untermauert Roth die Wichtigkeit des Potentialverfahrens.

Lehre mit Matura ist Chance für mehr Unternehmensgründungen Bildungsentscheidungen dürfen nicht in einer Sackgasse enden. Jede Wahl eines Bildungsweges soll den Schülerinnen und Schülern zukünftig viele Berufswege eröffnen. "Mit der von den Sozialpartnern vorgestellten Bildungsreform gehen wir dabei den richtigen Weg" bekräftigt Roth den im Papier verankerten den Ausbau der Lehre mit Matura.

Der JW-Vorsitzende ist überzeugt, dass der Schulabschluss mit einer Fachkräfteausbildung und der Studienberechtigung die Zahl der Unternehmensgründungen erhöhen würde. 2012 wurden die meisten Unternehmen von Personen mit einem Universitätsabschluss (22 Prozent) oder einem Lehrabschluss (20 Prozent) gegründet. Jungen Menschen mit beiden Abschlüssen sind daher die Nachwuchshoffnungen der heimischen Wirtschaft. Sie sind jene Unternehmerinnen und Unternehmer, die zukünftig entscheidend zu Wachstum und Beschäftigung in Österreich beitragen. Roth: "Damit stärken wir langfristig den Wirtschaftsstandort Österreich. Die Junge Wirtschaft appelliert an die Politik trotz Wahljahr zum Wohle der Kinder in Österreich die Vorschläge der Sozialpartner rasch umzusetzen, insbesondere da viele Vorschläge keiner Gesetzesänderung bedürfen." (PM)

