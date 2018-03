GdG-KMSfB-Kattnig: Breite Front zum Schutz des Wassers

Vorsitzendenkonferenz beschließt einstimmig Resolution zu Konzessionsrichtlinie der EU

Wien (OTS/ÖGB) - "Weit mehr als 1,2 Millionen UnterstützerInnen haben die Europäische Bürgerinitiative zum Schutz des Wassers bereits unterzeichnet. Und täglich werden es mehr", erklärte heute, Mittwoch, der Internationale Sekretär der GdG-KMSfB (Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe), Thomas Kattnig. Auch die Vorsitzendenkonferenz der GdG-KMSfB hat nun in einer einstimmig beschlossenen Resolution ihre Haltung zur Konzessionsrichtlinie der EU konkretisiert.++++

Die GdG-KMSfB spricht sich gegen den vorgeschlagenen Rechtsakt zu Bau- und Dienstleistungskonzessionen aufgrund von Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsbedenken aus und zeigt sich ob der Beschlussfassung des Europäischen Parlaments, eine Entscheidung auf EU-Ebene im Schnellverfahren ohne breite öffentliche Diskussion im sogenannten Trilogverfahren herbeiführen zu wollen, sehr besorgt.

Weit mehr als 1,2 Millionen UnterstützerInnen der - von den europäischen Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes und der GdG-KMSfB getragenen - Europäischen Bürgerinitiative "Wasser ist ein Menschenrecht" und weite Teile der europäischen Zivilgesellschaft teilen diese Kritik und Bestrebungen. Die GdG-KMSfB sieht sich daher in ihrer Kritik am Richtlinienentwurf und ihren Aktivitäten zur Verhinderung der Liberalisierung der kommunalen Grundversorgung bestätigt.

Ein erster zählbarer Erfolg dieser Kritik äußert sich in dem Zugeständnis des Binnenmarktkommissars Barnier, der in seiner Rede im EU-Binnenmarktausschuss Verständnis für die Aufregung um den Legislativvorschlag äußerte und eine Lockerung der engen Bestimmungen für die öffentliche Erbringung der Wasserversorgung in Aussicht stellte. Trotzdem darf nicht voreilig Entwarnung erteilt werden. Vielmehr muss nun der Widerstand verstärkt und der Druck auf Bundesregierung und EU-Ebene erhöht werden um den Kurswechsel zu verfestigen und die Liberalisierung der kommunalen Grundversorgung zu verhindern.

Die Vorsitzendenkonferenz der GdG-KMSfB sieht sich in ihrer ablehnenden Position gestärkt und fasst folgenden Beschluss:

o Ablehnung des vorliegenden Entwurfes

Die GdG-KMSfB fordert die Bundesregierung auf, bei der weiteren Behandlung auf europäischer Ebene gegen den Richtlinienvorschlag zu Konzessionen zu stimmen.

o Falls die Ablehnung des Richtlinienvorschlags auf europäischer Ebene keine Mehrheit erhalten sollte, wird die Bundesregierung dazu aufgefordert sich für folgende Kernpunkte einzusetzen:

Die Herausnahme der Leistungen der Daseinsvorsorge

Im Bereich der Daseinsvorsorge muss es weitreichende Ausschlüsse von der Richtlinie geben. Vor allem die Bereiche der öffentlichen Infrastruktur (Wasser, Energie, Verkehr), der sozialen Sicherheit (Sozialversicherung, Gesundheitswesen), kommunale Dienstleistungen (Abfallbeseitigung), Kultur und andere sensitive Bereiche (Services of General (Economic) Interest) müssen vom Anwendungsbereich ausgenommen werden.

Kein Lohn- und Sozialdumping

Zwingende Voraussetzung für eine Auftragsvergabe muss die Anwendung der jeweilig geltenden Kollektivverträge, sowie aller sozial- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen in allen Phasen des Vergabeverfahrens sein. Systematische Verstöße gegen nationale arbeits-, sozial- und umweltrechtliche Vorschriften sollen zum Ausschluss von der Konzessionsvergabe führen.

Sozial verträgliche und nachhaltige Zuschlagskriterien Konzessionsvergaben müssen verbindlich an soziale und ökologische Kriterien gebunden werden. Soziale und beschäftigungspolitische Kriterien, wie Frauenförderung, Integration benachteiligter Gruppen am Arbeitsmarkt, Arbeitsbedingungen oder externe Kosten, wie beispielsweise Umweltkosten, müssen berücksichtigt werden.

o Maßnahmen zum Schutz der Grundversorgung in Verfassung und EU-Verträgen

Die GdG-KMSfB fordert die Bundesregierung auf, die Möglichkeiten zum Schutz der kommunalen Grundversorgung die durch die EU-Verträge (Artikel 14, Protokoll 26) sowie die Definition ausschließlicher Rechte möglich sind umfassend zu nutzen und in der Bundesverfassung zu verankern.

o Aktive Unterstützung der Europäischen Bürgerinitiative "Wasser ist ein Menschenrecht"

Die GdG-KMSfB stärkt den Widerstand gegen den Richtlinienentwurf und ergreift weiterhin aktiv Maßnahmen zur Unterstützung der gemeinsam mit den europäischen Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes getragenen Europäischen Bürgerinitiative. Die GdG-KMSfB wird die Kampagne in allen Organisationsbereichen bewerben und fördern sowie den Aktionstag am 22. März 2013 anlässlich des internationalen Weltwassertages aktiv mitgestalten.

