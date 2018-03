AK zu Pendlerpauschale: Wichtiger Erfolg für die ArbeitnehmerInnen

Neues Pendlergeld bringt Verbesserungen für Teilzeitbeschäftigte, Kleinverdiener und ökologisch sinnvolles Jobticket

Wien (OTS) - "Die Verbesserungen beim Pendlergeld sind ein wichtiger Schritt für die Pendlerinnen und Pendler", so AK Präsident Herbert Tumpel zum heutigen Nationalratsbeschluss. Die Arbeiterkammer setzt sich seit Jahren für die Rechte der PendlerInnen ein - auch über ein gerechtes Pendlerpauschale hinaus. Die AK fordert deshalb seit langem, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - vor allem aber die Kleinverdiener - beim Pendeln entlastet werden müssen. Denn: Der Weg zur Arbeit wird immer teurer. Das neue Pendlergeld bringt nun etwas mehr Ausgleich für die hohen Kosten für Sprit oder Öffi-Tickets.

Schade ist, dass der Freibetrag nicht komplett in einen Absetzbetrag umgewandelt wird. Das wäre aus sich der AK die bessere Lösung gewesen. Mit dem von der Regierung verhandelten kilometerabhängigen Fixbetrag wird den PendlerInnen aber eine zusätzliche Stütze gegeben, die allen unabhängig vom Einkommen gleichermaßen hilft. Einen Euro pro Kilometer einfacher Wegstrecke für Hin- und Rückfahrt zwischen Arbeitsplatz und Wohnstätte gibt es künftig zusätzlich zum bisherigen Freibetrag.

Besonders wichtig ist der AK, dass nun endlich auch alle Teilzeitbeschäftigten anteilsmäßig Anspruch auf das Pendlerpauschale haben. Zusätzlich sollen jene, die so wenig verdienen, dass sie gar keine Steuern zahlen künftig 150 Euro mehr Geld an Negativsteuer zurückbekommen, insgesamt also bis zu 400 Euro pro Jahr.

Anders als bisher soll außerdem das sogenannte Jobticket - eine Jahreskarte für Öffis - von Unternehmen für alle Beschäftigten steuerfrei zur Verfügung gestellt werden können, anstatt nur für jene, die auch Anspruch auf das Pendlerpauschale haben. "Das hilf den Pendlerinnen und Pendlern und ist gleichzeitig ökologisch sinnvoll, weil damit der Um-stieg auf die Öffis gefördert wird", so Tumpel.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Susannika Glötzl

Tel.: +43-1 501 65-2406 // +43 664 8454 226

susannika.gloetzl @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at