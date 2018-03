DAF mit Programmerweiterung ab 1.3.13 um 13:13 Uhr und 13 Sekunden

Kulmbach (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

DAF erweitert sein Programmprofil und erstrahlt in neuem Glanz: Unter dem neuen Slogan "Wissen lohnt sich" zeigt DAF zukünftig hochwertige Dokumentationen und Service-Magazine. Zudem erweitert DAF die Sendezeit auf 24 Stunden und erneuert das Design.

DAF, Deutschlands einziger Wirtschafts- und Finanzsender, zeigt ab Freitag, den 1.3.13 unter dem Slogan "Wissen lohnt sich" Dokumentationen von Wissenschaft über Geschichte und Technik bis hin zu Abenteuer, Tier und Natur. Ergänzt wird das neue Programm durch Service-Magazine, die sich mit allen Bereichen des täglichen Lebens befassen. Im Zuge der Neuausrichtung stellt DAF auf 24-Stunden-Sendebetrieb um. Damit bietet der Sender seinen Zuschauern ein informatives und spannendes Vollprogramm, das über die Schlussglocke der Finanzmärkte hinaus attraktiv bleibt.

Zwei Säulen

Die bisher bewährte "Daytime" mit der Finanz- und Wirtschaftsberichterstattung aus den Studios in Kulmbach, Frankfurt und New York ist weiterhin Hauptbestandteil des Programms und wird um etwa eine Stunde bis 19 Uhr verlängert. In der "Primetime" bis etwa 23 Uhr werden Dokumentationen ausgestrahlt. Damit bietet DAF künftig beides: Spannung und Entspannung mit unterhaltsamen Informationssendungen sowie aktuelle Börsennachrichten, Finanzmagazine und Wirtschaftstalks.

Finanzen und Infotainment

"Der finanz- und börseninteressierte Zuschauer soll bei DAF auch unterhaltsame Sendungen finden und nach einem hektischen Handelstag entspannen. Dazu werden wir beitragen", sagt Prof. Dr. Conrad Heberling, DAF-Vorstandsvorsitzender und federführend bei der Neugestaltung des Senders. Andreas Scholz, Mitglied im DAF-Vorstand mit Sitz in Frankfurt, ergänzt: "Wir stärken gleichzeitig unsere Position als einziger deutschsprachiger Wirtschafts- und Finanzsender durch die verstärkte Integration der österreichischen und Schweizer Finanzmärkte."

Christine Völkel, DAF-Programmleiterin: "Durch diese Programmausweitung wird eine breitere Zielgruppenansprache garantiert. Wir werden neue Zuschauer gewinnen, unserer angestammten und finanzaffinen Zielgruppe der privaten und institutionellen Anleger aber auch weiterhin klar Rechnung tragen."

Die neuen Inhalte werden sowohl aus Eigenproduktionen im Bereich der Magazine und Dokumentationen als auch aus Fremdproduktionen bestehen. Im Zuge der Neuausrichtung wurden außerdem technische Verbesserungen wie die deutliche Steigerung der Bildqualität und die Umstellung auf das aktuelle 16:9-Bildformat vorgenommen.

Über DAF:

DAF ist über ASTRA digital sowie u. a. über die großen Kabelnetze Unitymedia, Kabel BW, Martens und Wilhelm.Tel und das IPTV-Netz der Deutschen Telekom, Entertain, frei zu empfangen. Darüber hinaus ist das Programm über das eigene Online-Portal www.daf.fm zu sehen. In der kostenfreien DAF-Mediathek stehen überdies sämtliche Beiträge und Interviews - mittlerweile über 50.000 Videos zu mehr als 3.000 Einzelwerten - zur Verfügung.

DAF ist Kooperationspartner des Nachrichtensenders N24, der seine Live-Berichte von den Börsen in Frankfurt und New York von den DAF-Korrespondenten vor Ort bezieht. Börsentäglich berichtet DAF zehn Stunden live aus den Studios und Redaktionen in Frankfurt und Kulmbach sowie direkt von der Deutschen Börse und der New York Stock Exchange.

Rückfragen & Kontakt:

Quadriga Communication GmbH

Kent Gaertner

gaertner @ quadriga-communication.de

+49-30-30308089-13



Kontakt Vermarktung:

Börsenmedien AG

Thomas Eidloth

t.eidloth @ boersenmedien.de

+49-9221-9051-233