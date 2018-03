Generalaudienz: Papst bedankt sich für Respekt und Verständnis

Mit zuversichtlicher Ansprache zum weiteren Weg der Kirche verabschiedete sich Benedikt XVI. am Mittwoch in der letzten Generalaudienz seines Pontifikats von den Gläubigen

Vatikanstadt, 27.02.13 (KAP) Papst Benedikt XVI. hat sich einen Tag vor seinem Amtsende auf dem Petersplatz von den Gläubigen verabschiedet. Vor rund 250.000 Menschen bedankte sich der Papst für "Respekt und Verständnis", die ihm für seine Entscheidung zum Rücktritt entgegengebracht worden seien. Er habe sich zu diesem Schritt "im vollen Bewusstsein seiner Schwerwiegendheit und Neuheit, aber mit unbeschwertem Herzen" entschieden, so Benedikt XVI. in seiner Ansprache. Er bekräftigte, dass sein Rücktritt aus Altersgründen erfolgt sei. Er bedankte sich zudem bei Kardinälen, Bischöfen, Kurienmitarbeitern und Gläubigen für ihre Unterstützung während seines knapp achtjährigen Pontifikats.

In den vergangenen Monaten habe er gemerkt, dass seine Kräfte geschwunden seien, so der Papst. Er habe Gott nachdrücklich im Gebet angerufen, ihn eine Entscheidung zum Wohl der Kirche treffen zu lassen, sagte Benedikt XVI. Zugleich hob er hervor, dass sein Rücktritt keine Rückkehr ins Privatleben bedeute. Er habe das Kreuz Jesu nicht verlassen, sondern sei in neuer Weise beim gekreuzigten Jesus. Er kündigte an, den Weg der katholischen Kirche auch weiterhin mit seinem Gebet und seiner Meditation zu begleiten. Die Kirche zu lieben bedeute, "den Mut zu haben, schwierige und leidvolle Entscheidungen zu treffen, die stets das Wohl der Kirche im Blick haben und nicht das eigene".

Zugleich zeigte sich Benedikt XVI. zuversichtlich, dass die katholische Kirche Krisen überwinden werde. Ich spüre ein großes Vertrauen in mir, dass das Wort der Wahrheit des Evangeliums die Kraft der Kirche ist", sagte Benedikt XVI. "Gott führt die Kirche, er unterstützt sie immer, auch und vor allem in schwierigen Momenten".

Der Papst zeigte sich gerührt über die große Anteilnahme, die er nach seiner Rücktrittankündigung erfahren habe. Zahlreiche Personen in der ganzen Welt hätten ihm in den vergangenen Wochen "bewegende Zeichen der Aufmerksamkeit, der Freundschaft und des Gebets" geschickt, berichtete Benedikt XVI. Er habe nicht nur Briefe von Staatsoberhäuptern, religiösen Führern und anderen gesellschaftlichen Repräsentanten erhalten, sondern auch zahlreiche Schreiben einfacher Gläubiger. Diese hätten sich wie Brüder und Schwestern oder Söhne und Töchter an ihn gewandt. Dies mache deutlich, dass die Kirche keine "Organisation, keine Verein mit religiösen und humanitären Zwecken" sei, sondern eine "Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern im Leib Christi, der alle eint".

Benedikt XVI. dankte auch den Pilger aus allen Ländern. "Danke, dass ihr in so große Zahl gekommen seid. Ich danke euch sehr. Ich bin tief bewegt, und ich sehen, dass die Kirche lebt", sagte er.

