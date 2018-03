Rot-Weiß-Rot-Karte: Chancen unseres Best-Practice-Modells nutzen

WKÖ-Gleitsmann: Österreichs Vorzeigemodell ist gut angelaufen, braucht aber Adaptierungen

Wien (OTS/PWK103) - Im Jahr 2012 wurden 1.500 Rot-Weiß-Rot-Karten ausgestellt, seit Einführung der Rot-Weiß-Rot-Karte im Juli 2011 wurden vom AMS insgesamt 2.700 positive Gutachten erteilt. Mit der Rot-Weiß-Rot-Karte hat sich die qualifizierte Zuwanderung nach Österreich aus Drittstaaten nahezu verdoppelt. "Die Rot-Weiß-Rot-Karte ist ein Gesetz, um das uns viele Länder nach wie vor beneiden. Allerdings wird es noch nicht ausreichend im Sinne einer Willkommenskultur gelebt", betont Martin Gleitsmann, Leiter der Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit in der WKÖ. "Wir werden zunehmend mit Beschwerden über das Genehmigungsverfahren der Rot-Weiß-Rot-Karte konfrontiert, deshalb setzt sich die WKÖ auch vehement dafür ein, dass der Behördenvollzug weiter verbessert wird. Man müsse von einer Abwehrhaltung zum Bewusstsein gelangen, dass jeder qualifizierte Zuwanderer ein Gewinn für Österreich sei, unterstreicht Gleitsmann.

Andererseits müsse man bei der Analyse der Zahlen die Kirche im Dorf lassen, so der WKÖ-Experte: So gehe die Kritik, dass bis dato noch keine 8.000 Rot-Weiß-Rot-Karten erteilt wurden, ins Leere. "Es ist schwer möglich, innerhalb von nicht einmal zwei Jahren von knapp 900 Schlüsselkraftbewilligungen pro Jahr im alten System auf 8.000 Rot-Weiß-Rot-Karten zu kommen. Bei dem kolportierten Ziel von 8.000 angestrebten Rot-Weiß-Rot-Karten handelt es sich um das in einer Studie der Donau-Universität Krems gemeinsam mit dem IHS prognostizierte Potenzial im Vollausbau ab dem Jahr 2030", stellt Gleitsmann klar.

Deutschland, das im Sommer 2012 auch ein neues Zuwanderungssystem, die "Blaue Karte" eingeführt hat, ist hier mit realistischeren Erwartungen herangegangen: Es wurden 3.500 Bewilligungen pro Jahr erwartet, nun freut man sich über 4.126 erteilte Blaue Karten nach einem halben Jahr. "Zieht man den zum Vergleich mit Deutschland gerne eingesetzten Faktor 10 heran, so hat Österreich 1.500 Rot-Weiß-Rot-Karten im vergangenen Jahr ein passables Niveau erreicht", so Gleitsmann. Das Beispiel Deutschland zeige aber auch, dass man nicht erwarten könne, dass sich die qualifizierte Zuwanderung aus Drittstaaten innerhalb von ein bis zwei Jahren potenzieren könne.

Ausweitung auf Bachelor-Absolventen

"Wir befinden uns im globalen Wettbewerb um die besten Köpfe. Um hier mithalten zu können, braucht es ein Gesamtkonzept, um Österreich attraktiver für qualifizierte Zuwanderer zu machen. Daher begrüßen wir den von Bundeskanzler Faymann und Vizekanzler Spindelegger in diesem Zusammenhang angekündigten Reformwillen". Die Wirtschaftskammer setzt sich für eine laufende Evaluierung und Adaptierung des Modells ein. Ein dringend notwendiger Schritt sei die Ausweitung der Rot-Weiß-Rot-Karte auf Bachelor-Absolventen. Gerade im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) gibt es eine große Nachfrage der Unternehmen nach qualifizierten Arbeitskräften. Bachelor werden entsprechend den Anforderungen des österreichischen Arbeitsmarkts ausgebildet. "Wir können es uns nicht leisten, dieses wertvolle Potenzial weiterziehen zu lassen", hält Gleitsmann fest. (PM)

