Etikettenschwindel Pferdefleisch!

Wien (OTS) - Der Vorsitzende der Bundesvertretung 09 in der GÖD Gesundheits- und Sozialberufe Johann Hable stellt fest:

PatientInnen die in unseren Krankenhäusern versorgt werden haben keine Möglichkeit ihre Lebensmittel und deren Herkunft zu prüfen. Sie müssen sich auf das verlassen können, was die Spitalsküchen anbieten. Oftmals hat sich durch die Personalreduktion in unseren Krankenhausküchen die Verwendung von Halbfertig- bzw. Fertigprodukten durchgesetzt.

Der Vorsitzende der Bundesvertretung 09 in der GÖD Johann Hable fordert daher die Krankenhausrechtsträger auf, mehr Küchenpersonal einzustellen, um den Weg des frischen Kochens wieder mehr Bedeutung zu geben.

Hable: Weg mit den Halb- und Fertigprodukten in der Krankenhausküche. Der Patient und das Personal müssen sich auf eine gesunde Verpflegung bzw. Diät verlassen können.

Vorsitzender Johann Hable fordert die Rücknahme der Ökonomisierung der Lebensmittel durch internationale Konzerne und tritt für qualitätsgesicherte Produkte ein.

Der Hauptgrund für die gegenwärtige Situation am Fleischmarkt ist die Konkurrenzierung der Produkte durch Preiskämpfe. Seit Lebensmittel über den Globus versendet werden um schließlich wieder dem heimischen Markt billiger zur Verfügung zu stehen besteht eine erhebliche Unsicherheit über den Inhalt der Produkte.

Wie genau die Bezeichnung des Inhalts auch sein mag, der Konsument kann sich kein Bild machen und auch nicht sicher sein ob das was draufsteht auch drinnen ist, er will das auch gar nicht, denn ihm fehlt in der Regel die Zeit dafür. Was er jedoch will ist, dass die Behörde sicherstellt, dass er nicht betrogen wird und dass die Lebensmittel keinen Schaden herbeiführen.

Die Skandale der letzten Jahre lassen ihn jedoch daran zweifeln, insbesondere da die Auszeichnungspflichten in den letzten Jahren gelockert statt verschärft wurden, auch ein Ursprungsnachweis in welcher Form auch immer wird da wenig helfen. Fraglich ist ob verpflichtende standardisierte Rezepturen, wie früher in den Lebensmittelgerichten im Privatisierten Lebensmittelmarkt möglich sind.

Die Bundesvertretung 09 Gesundheits-und Sozialberufe fordert die Bundesregierung auf, unverzüglich mit der EU Gespräche über die Sicherstellung qualitätsgesicherter Fleischprodukte aufzunehmen und kontrollierbare standardisierte Rezepturen für Fleischprodukte vorzusehen.

Auch in diesem Bereich gilt es den Raubtierkapitalismus einzubremsen um den Menschen wieder Sicherheit zu verschaffen über das was sie essen.

Hable stellt fest: Es hat sich wieder mal das Sprichwort bewahrheitet "Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser." Wir wollen gesund essen!

Rückfragen & Kontakt:

Tel.: 0664 2435335

Johann Hable

Vorsitzender der BV 09 in der GÖD, Gesundheits- und Sozialberufe