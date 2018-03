FPÖ-Hernals: Ottakringer Straße Neu eine Zumutung

Ein Ärgernis für Fußgänger, Öffi-Fahrer und Autofahrer

Wien (OTS/fpd) - 6,4 Millionen Euro Steuergeld wurden für den Umbau der Ottakringer Straße zwischen Gürtel und Johann-Nepomuk-Berger-Platz ausgegeben. In der ohnedies von Lokallärm geplagten Straße wurden neue "Verweil- und Aufenthaltszonen" geschaffen, die den Anrainern noch mehr Schallbelastung, Streit und Ruhestörung in die als Balkanmeile bekannte Straße bringen, kritisiert heute die Klubobfrau der FPÖ-Hernals, Ulrike Raich.

Die Bauweise der Radverkehrsanlage ermöglicht es den Pedalrittern -stadteinwärts zusätzlich begünstigt durch das natürliche Gefälle -mit hoher Geschwindigkeit zu fahren. "So erfreulich diese freie Fahrt für die Radfahrer ist, so gefährlich ist sie insbesondere in den Haltestellenbereichen der Straßenbahnlinie 44 für Fußgänger und Öffi-Benützer", erklärt Raich.

Abgesehen von den vielen Gefahrenstellen, gibt es ein weiteres Ärgernis für Öffi-Fahrer. Seit dem Umbau braucht die Straßenbahnlinie 44 länger, um durch die Ottakringer Straße zu kommen. Ursache sind die ideologisch motivierten "Verweil- und Aufenthaltszonen", die nur errichtet werden konnten, weil der motorisierte Individualverkehr mit dem Schienenverkehr zusammengelegt wurde. "Die Entflechtung von motorisiertem Individualverkehr und schienengebundenem öffentlichen Verkehr gehört zu den Basisaufgaben jedes Verkehrsplaners, wenn er den öffentlichen Verkehr fördern, beschleunigen und attraktivieren will. Nicht so Rot-Grün in Wien, hier wird die Straßenbahn wissentlich und trotz Protests der Wiener Linien behindert", zeigt sich Raich empört.

Für die rot-grünen "Verweil- und Aufenthaltszonen" mussten auch 40% der Parkplätze weichen - und das in dicht verbauten Gründerzeitvierteln. Aber auch die Fußgänger haben es in der Ottakringer Straße schwer. Statt der laut Masterplan Verkehr vorgesehenen 2 Meter Durchgangsbreite müssen sich die Hernalser zwischen Häusern und den Hochbeeten durchzwängen. "Wo bleibt die positive Bilanz des Ottakringer Straßen-Umbaus", fragt Raich und sagt abschließend, "der einzige Lichtblick ist der neue Schutzweg für Fußgänger, den die FPÖ schon lange gefordert hat." (Schluss) hn

