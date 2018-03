Kopf kritisiert Doppelspiel der Grünen

ÖVP-Klubobmann: Spekulationsverbot kommt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Wir hatten gestern eine konstruktive Verhandlungsrunde aller sechs Fraktionen mit dem Finanzministerium und dem Rechnungshof-Präsidenten zur Materie Spekulationsverbot und sind dabei ein gutes Stück weitergekommen, haben aber noch nicht abgeschlossen. Somit kann das heute auch noch nicht beschlossen werden. Daher gilt es nun, weiterzuverhandeln mit dem Ziel, die Materie beschlussreif im März ins Plenum des Nationalrats zu bringen, sagte ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf heute, Mittwoch, im Rahmen der Einwendungsdebatte im Plenum des Nationalrats.

Dass ausgerechnet die Grünen diese unfertige Materie auf die Tagesordnung reklamierten, bezeichnet Kopf als "zwiespältig und unehrlich." Es waren nämlich die Grünen, die in der gestrigen Verhandlung eine Verschiebung der Beschlussfassung gefordert haben. "Gestern für eine Weiterführung der Verhandlungen zu plädieren und heute im Angesicht der Fernsehkameras eine andere Haltung einzunehmen, ist ein durchsichtiges und unehrliches Manöver", kritisierte Kopf.

Selbstverständlich gebe es im Hohen Haus niemanden, der Vorkommnisse wie jene in Salzburg noch einmal erleben will, betonte Kopf. "Daher brauchen wir neue Spielregeln für die Veranlagung von Geldern in öffentlichen Haushalten und einheitliche Regelungen beim Haushaltsrecht der Bundesländer - die Zahlen müssen vergleichbar sein!" Dazu gebe es mit den Ländern auch grosso modo Übereinstimmung, sagte der Klubobmann und verwies auf die Vorreiterrolle des Bundeslandes Vorarlberg.

Finanzministerin Fekter habe nach dem Salzburger Skandal richtig reagiert, die Bundesländer an einen Tisch gebeten und eine 15a-Vereinbarung ausverhandelt. "Diese Vereinbarung braucht aber nun eine verfassungsrechtliche Grundlage, die wir im Parlament schaffen müssen. Darüber hinaus brauchen wir aber auch in der Verfassung festgeschriebene Bestimmungen, die die Länder anhalten, ihre Haushalte nach einheitlichen Regelungen zu gestalten." Kopf bekannte sich in diesem Zusammenhang dazu, "dass wir den Weg, den wir gemeinsam begonnen hat, auch bei der Frage um die Ausgestaltung der Regelungen gemeinsam weiter gehen." Umso bedauerlicher sei, dass der gute Weg, der begonnen wurde, jetzt für Wahlkämpfe missbraucht werde. "Aber ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass es uns gelingt, gemeinsam saubere Regeln aufzustellen, die künftig Missstände wie in Salzburg zu verhindern helfen", hält der Klubobmann einen Beschluss im März für möglich.

