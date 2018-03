Nationalrat - Cap: Keine Spekulation mit Steuergeldern

Verhandlungen müssen weitergehen, um strenge Regelungen zu schaffen

Wien (OTS/SK) - "Wir wollen nicht, dass mit Steuergeld spekuliert wird, und wir werden nicht locker lassen und weiter für strenge Regelungen eintreten, die ein Spekulationsverbot und eine wirkliche Transparenz bei den Länderfinanzen schaffen", erklärte SPÖ-Klubobmann Josef Cap am Mittwoch im Nationalrat. Der SPÖ-Klub im Parlament sei schon heute bereit, alle Forderungen des Rechnungshofes voll mitzutragen und wolle möglichst bald ein umfassendes Spekulationsverbot umsetzen. ****

Auch die sozialdemokratischen Bundesländer bekennen sich zu strengeren Regelungen bei den Länderfinanzen, wie Cap betonte. Denn neue Regelungen bei der Veranlagung und der Buchführung seien notwendig, damit sich Vorfälle wie bei der Landes Hypo in Kärnten oder die Spekulationen mit Wohnbaugeldern in Niederösterreich nicht wiederholen. Im Unterschied zu Niederösterreich, wo "Klarheit mit Intransparenz verwechselt wird", haben sozialdemokratische Bundesländer bereits Konsequenzen gezogen und sich zu strengen Regelungen gegen Spekulation bekannt. "Das kann ich mit Stolz vermelden", so Cap.

Die Verhandlungen im Parlament müssten fortgesetzt werden, um Fälle wie Niederösterreich, Kärnten oder Salzburg in Zukunft zu verhindern. "Mit Steuergeld kann es kein Casino geben und nicht gezockt werden. Dafür treten wir mit aller Deutlichkeit und Massivität ein", unterstrich Cap abschließend. (Schluss) ph

