"Schule schaut Museum" im mumok Wien

Wien (OTS) - Das mumok Wien beteiligt sich am Mittwoch, 6. März 2013 mit einem umfangreichen Spezialprogramm zur Ausstellung "Franz West. Wo ist mein Achter?" am diesjährigen bundesweiten Aktionstag "Schule schaut Museum". Für mumok-Direktorin Karola Kraus ist das erfolgreiche Projekt ein wesentlicher Beitrag zur Vermittlungsarbeit in Museen: "Ich freue mich sehr, dass auch heuer wieder so viele Institutionen mit dabei sind und wir allen österreichischen Schülerinnen und Schülern einen Tag ganz im Zeichen des Museums ermöglichen können."

Der vom Universalmuseum Joanneum in Graz initiierte Aktionstag findet bereits zum vierten Mal in Folge statt und richtet sich an SchülerInnen von 6 bis 19 Jahren. Das mumok bietet von 10 bis 19 Uhr kostenlose Kunstgespräche und Workshops zur aktuellen Personale von Franz West. Im Zentrum der ersten posthumen, noch mit dem Künstler selbst entwickelten Ausstellung, stehen seine Kombi-Werke, die Arbeiten aus allen Schaffensperioden enthalten. Die Beteiligung des Publikums spielt bei Wests Werken eine große Rolle. Im mumok ist deshalb Mitmachen angesagt: mit Passstücken darf hantiert und experimentiert werden!

Ein Wiedersehen mit den Meisterwerken der Klassischen Moderne gibt es in der Neuaufstellung der Sammlung unter dem Titel "in progress". Giacomo Balla, Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee oder Oskar Kokoschka sind darin ebenso vertreten wie Frantisek Kupka, René Magritte, Pablo Picasso und viele mehr.

Das Programm im mumok

Kostenlose Teilnahme, Anmeldung erforderlich, nähere Informationen unter: www.mumok.at/kunstvermittlung

mumok Kunstvermittlung, Telefon 01-52500-13, kunstvermittlung @ mumok.at

Volksschule:

"Was ist denn hier passiert?" (Kunstgespräch, 1,5 Stunden) Unterstufe:

"Sich ins Spiel bringen" (Kunstgespräch, 1,5 Stunden)

Oberstufe:

"Welches Ereignis? Kunst?" (Kunstgespräch, 1,5 Stunden)

Für alle Schulstufen:

"Atelier: Einfach stapelhaft!" (Geöffnet zwischen 10 und 13 Uhr)

