FP-Gudenus: Rot-Grün fördert Sozialmissbrauch durch Asylwerber aus niedrigsten Motiven

Sowohl Profitgier auf Kosten der Bürger als auch der gezielte Wähleraustausch sind nur schäbig

Wien (OTS/fpd) - Klare Worte fand Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus zum systematischen Missbrauch der Grundversorgung, den die Wiener Verlierer-Koalition Asylwerbern ermöglicht: "Das ist Unrecht und wir können uns das einfach nicht mehr leisten. Deshalb kürzt Rot-Grün bei den eigenen Leuten Sozialleistungen - um das freigewordene Geld dann Wirtschaftsflüchtlingen in den Rachen zu schmeißen." Das wäre die inländerfeindliche Politik der Verlierer-Koalition, die sogar millionenschweren, afghanischen Schleppern 120 Quadratmeter große Luxus-Gemeindewohnungen zur Verfügung stellt und sie mit diversen Sozialleistungen versorgt.

Unterstützt wird Gudenus in seiner Kritik vom Rechnungshof, der etwa darauf hinwies, dass das rot-grüne Wien 240.000 Euro unrechtmäßig an dubiose Vereine ausgezahlt hat. Darüber hinaus können angebliche Flüchtlinge gesetzeswidrig sowohl die Grundversorgung als auch die Familienbeihilfe ohne Abzüge beziehen, weil dem Fond Soziales Wien Daten aus dem Finanzministerium fehlen und Wien darauf verzichtet, diese Leistungsbezüge zu kontrollieren. Ebenso wird festgestellt, dass rechtskräftig negativ Beschiedene in Wien weiter in der Grundversorgung bleiben, obwohl sie längst automatisch aus dieser herausfallen müssten. Allein an Grundversorgung werden in Wien Jahr für Jahr mehr als 30 Millionen Steuer- und Gebühren-Euro ausgeschüttet. Aber der Heizkostenzuschuss für Arme im Umfang von sechs Millionen Euro wird gestrichen und mehr als 300.000 Wienerinnen und Wiener müssen in Armut leben. Gudenus: "Dieser Sozialmissbrauch durch Asylwerber muss abgestellt, die Regeln des Grundversorgungsgesetzes eingehalten werden." In diesem Sinne brachte Gudenus einen Antrag ein.

Wirtschaftsflüchtlinge können in Wien auf eine regelrechte Asylindustrie zurückgreifen, bestehend unter anderem aus Schleppern, NGOs, Rechtsanwälten sowie Immobilienmaklern und Miethaien, die mit der Unterbringung der Asylwerber beste Geschäfte machen. Und das geschieht freilich mit intensivster Unterstützung der Wiener Stadtregierung, indem sie die vorgeschriebene Asylwerber-Quote um mehr als 40 Prozent übererfüllt - obwohl bekanntlich nicht einmal jeder zehnte, der nach Österreich kommt und um Asyl ansucht, tatsächlich verfolgt wird. Mit dieser Asylindustrie geht Gudenus hart ins Gericht: "Da regiert unbändige Profitgier. Das ist Turbokapitalismus auf dem Rücken von Hilfesuchenden, denen in Wien Milch und Honig versprochen werden."

Rot-Grün stehe für ungezügelte Zuwanderung unter dem Vorwand des hohen Guts Asyl. Nachdem von der FPÖ das Ausländerwahlrecht im Jahr 2002 vor dem Verfassungsgerichtshof zu Fall gebracht wurde, versuchen Sozialisten und ihr grünes Anhängsel nun auf einem anderen Weg, Ausländer zu Wählern zu machen. "Asylwerber dürfen im Gegensatz zu anderen Ausländern bereits nach sechs Jahren um die Staatsbürgerschaft ansuchen", berichtet Gudenus. Und das sei das wahre Ziel von Rot-Grün: "Wähleraustausch, weil sich die Inländer immer mehr von der unsozialen Politik gegen die Bürger abwenden! Diese Ausländer werden mit unserem Steuer- und Gebührengeld erst angelockt. Dann wird eine nicht mehr überschaubare Anzahl von dubiosen Vereinen, in deren Vorständen eben fast ausschließlich rote und grüne Mandatare sitzen, aktiv, beeinflusst sie im Sinne ihrer Parteien und hilft den gekauften Ausländern systematisch, die österreichische Staatsbürgerschaft und damit das Wahlrecht zu erlangen. Gudenus stellt fest: "Das ist ein demokratiepolitischer Skandal! Wir sagen: Bevor eine Regierung das Volk austauscht, soll besser das Volk die Regierung austauschen!" (Schluss)

