VP-Ulm: Weg der Vernunft in der Votivkirche wählen

Unterstützung der Kirchenbesetzer durch Grüne verantwortungslos

Wien (OTS) - "Die Situation in der Votivkirche ist für alle Beteiligten nicht mehr länger tragbar und zumutbar, weder für die Kirchenbesetzer noch für die Pfarre. Das Engagement und der Idealismus der Ehrenamtlichen von Caritas und Johanniter aber auch die Geduld der Kirche in dieser Frage sind nicht hoch genug einzuschätzen. Jetzt muss der Kirche aber aus einer nicht mehr länger tragbaren Situation herausgeholfen werden. Es gilt jetzt einen Weg der Vernunft zu wählen und die Besetzung zu beenden" so der ÖVP Wien LAbg. Wolfgang Ulm im Rahmen der heutigen Debatte im Wiener Landtag.

Wolfgang Ulm: "Die Forderungen der Kirchenbesetzer sind nicht erfüllbar. Es wird immer Asylwerber geben, die einen negativen Bescheid bekommen und das Land verlassen müssen. Wenn die Grünen die Forderungen der Kirchenbesetzer unterstützen, handeln sie verantwortungslos, weil sie Hoffnungen erwecken, die nicht erfüllt werden können. Mit dieser Politik sind die Grünen Teil des Problems, nicht Teil der Lösung!"

"Es ist für mich auch völlig unverständlich, dass die rot-grüne Stadtregierung die Bestrebungen, dass rechtskräftig abgewiesene Asylwerber, denen in ihren Heimatländern keine Verfolgung droht, rasch freiwillig das Bundesgebiet verlassen, konterkariert, indem Leistungen aus der Grundversorgung weiter gewährt werden", so Ulm abschließend.

