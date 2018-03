Fleischskandal: BZÖ-Grosz: Stöger verschaukelt die Bevölkerung

Wien (OTS) - BZÖ-Abgeordneter Gerald Grosz warf im Zuge der heutigen Aktuellen Stunde, die sich auf Antrag des BZÖ um den Fleischskandal drehte, SPÖ-Bundesminister Stöger vor, aus den Skandalen 2009/2010 nichts gelernt zu haben. "Sie haben die letzten vier Jahre tatenlos verstreichen lassen, Entschließungen des Österreichischen Parlaments schlichtweg negiert und absolut nichts zur Lebensmittelsicherheit der Österreicherinnen und Österreich beigetragen", attackierte Grosz den Gesundheitsminister heftig.

Der Skandal im Lebensmittelbereich sei deshalb möglich, weil "Sie und Ihre Behörden seit Jahren in diesem Bereich latent versagen", so Grosz weiter. Stöger sei u.a. in einer Entschließung des Nationalrats am 20. Mai 2010 aufgefordert worden, " dafür Sorge zu tragen, dass der Täuschungsschutz der Herkunftsbezeichnung auf nationaler Ebene verbessert wird." Bis dato sei nichts dergleichen passiert. Der Konsument könne sich nicht darauf verlassen, dass das, was auf den Produkten des täglichen Lebens draufsteht, auch enthalten ist.

Die österreichische Bevölkerung komme sich dabei äußerst verschaukelt vor. Grosz überreichte dem Minister ein Schaukelpferd. Es solle symbolisieren, dass nicht das Pferd das Problem ist, sondern die "Verschaukelei", die Stöger seit Jahren mit den österreichischen Konsumenten betreibe.

Es sei zu befürchten, so Grosz weiter, dass man in absehbarer Zeit abermals Diskussionen führen werde, weil in einem anderen Lebensmittelbereich gepantscht, falsch gekennzeichnet, die Lebensmittelkontrolle untergraben wurde und einmal mehr der Konsument sich im Land nicht darauf verlassen kann, "was Sie ihm mit ihren Kontrolluntersuchungen vorgaukeln."

