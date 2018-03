Nationalrat - Maier: Europäisches Schnellwarnsystem muss erweitert werden

Wien (OTS/SK) - Die Behörden müssen verpflichtet werden, die Bevölkerung auch bei Kennzeichnungsbetrug im Lebensmittelbereich zu informieren, verlangt SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Johann Maier, heute, Mittwoch, in der Parlamentsdebatte zum Pferdefleischskandal. Zudem forderte Maier eine EU-weite Datenbank zur digitalen Erfassung aller Transportrouten von Fleischprodukten, da "globale Warenströme nicht durch regionale Kontrolle überwacht werden können". ****

Der aktuelle Skandal um nicht deklariertes Pferdefleisch, der sich fast über den gesamten europäischen Raum erstreckt, erinnert Maier an organisierte Kriminalität. Der Fall in Kärnten dürfte jedoch auf die Gier eines einzelnen Fleischhauers zurückzuführen zu sein, betont der SPÖ-Konsumentenschutzsprecher. "Pferdefleisch ist nicht gesundheitsschädlich", hielt Maier fest, "aber dessen Verarbeitung und Nicht-Kennzeichnung in Fertigwaren ist Betrug am Konsumenten".

Maier begrüßte die Vorschläge von Gesundheitsminister Stöger zur Prävention weiterer Betrugsfälle und hielt fest, dass das frühere Siegel "Made in Austria" besonders ungeeignet zur Qualitätsbescheinigung gewesen sei. Für dieses Siegel wäre nämlich eine Wertschöpfung in Österreich von nur 50 Prozent erforderlich gewesen. "Bei 'Made in Austria' musste keine Herkunft der Rohstoffe angegeben werden - das ist irreführend und unbrauchbar", entgegnete Maier dieser Forderung des BZÖ.

Der SPÖ-Konsumentenschutzsprecher forderte die Erweiterung der EU-Informationsverordnung, wonach die Bürgerinnen und Bürger nicht nur im Falle von Gesundheitsgefährdung, sondern auch im Falle des Betrugs informiert werden müssen. Gesundheitsminister Stöger habe diese Position bereits 2010 innerhalb der Europäischen Union klar vertreten.

Maier forderte zwei weitere Verbesserungen; erstens eine EU-weite Datenbank mit einer digitalen Reiseroute, um im Bedarfsfall rasch klären zu können, wer für Manipulationen verantwortlich ist. "Was wir noch brauchen, ist eine Erweiterung des europäischen Schnellwarnsystems", sagte Maier, "dieses funktioniert bei Gesundheitsgefährdung sehr gut und soll auch bei Betrugsfällen zum Einsatz kommen".

Der SPÖ-Konsumentenschutzsprecher hatte bereits 2005 bei der Beschlussfassung des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes gefordert, dass eine Informationspflicht für Behörden bei Kennzeichnungsmängeln, z.B. bei Verstößen nach der Gentechnikkennzeichnungsverordnung, erfolgen müsse. (Schluss) gbb/bj

