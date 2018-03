Industrie zu Sozialpartner-Papier "Bildungsfundamente": Wichtige und richtige Ansätze - IV ist konstruktiver und kritischer Partner

IV-Präs. Kapsch: Formale Gleichschaltung von praktischer beruflicher Bildung und allgemeinen Bildungswegen wenig zielführend

Wien (OTS/PdI) - "Wir sehen wichtige, richtige und dringende Ansätze im heute vorgestellten Sozialpartner-Papier 'Bildungsfundamente'. Zentrale Punkte, wie die Forderung nach einer umfassenden Bildungsreform, Talente möglichst früh zu erkennen und bestmöglich zu entfalten sowie eine grundlegende Verbesserung der vorschulischen Bildung sind Anliegen, welche die Industrie voll und ganz unterstützen wird. Auch die Notwendigkeit einer Verbesserung der Attraktivität des dualen Systems ist unbestritten. Daher werden wir die weitere Diskussion als konstruktiver und kritischer Partner begleiten und unsere klare Positionierung in Grundfragen gerne einbringen", erklärte der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Mag. Georg Kapsch heute, Mittwoch, anlässlich der Vorstellung der "Bildungsfundamente - Ziele und Maßnahmen für eine zukunftsorientierte Bildungsreform".

Mit dem Papier einen neuen Schwung "in eine dringend erforderliche Reformdiskussion zu bringen, ist besonders im Vorfeld einer neuen Bundesregierung zu begrüßen - dies vor allem, da gerade im Zukunftsbereich Bildung möglichst ein nationaler Konsens hergestellt werden sollte." Eine vordringliche Aufgabe einer neuen Bundesregierung müsse es sein, die vorliegenden unterschiedlichen Reformkonzepte auf Wirksamkeit, Realisierbarkeit, Akzeptanz und Finanzierung sowie vor allem auf die notwendige Stärkung des Innovationsstandortes Österreich zu prüfen und umzusetzen. "Dabei wird die IV nach Kräften mitwirken", betonte Kapsch.

Ob eine formale Gleichstellung der dualen Berufsausbildung -Beginn der Lehrlingsausbildung - mit weiterführenden Bildungswegen -berufsbildende höhere Schule und AHS - und Beginn mit 15 Jahren zweckmäßig und machbar ist, bezeichnete Kapsch als "mehr als fraglich". "Formale Gleichschaltung von praktischer beruflicher Bildung und allgemeinen Bildungswegen ist angesichts der zunehmenden Bedeutung einer verbesserten Bildung, nicht nur Berufsbildung, aus unserer Sicht wenig zielführend", so der IV-Präsident. Vor allem müsse jeder große Reformschritt auf seine Auswirkungen auf das bewährte und anerkannte berufsbildende höhere Schulwesen -insbesondere auf die von der Industrie so geschätzten und gebrauchten HTL - überprüft werden. Der neue Vorschlag eines sehr differenzierten leistungs- und ergebnisorientierten Prüfungsmodells mit stufenweisen Übergängen je nach Talent, Interesse und Potenzialanalyse sei grundsätzlich interessant.

Zur Frage einer - bisher diskutierten - eigenen tertiären Bildungsschiene speziell für Absolventen der Lehrausbildung als weiteres Hochschulangebot neben Fachhochschule und Universitäten in Form einer "Berufsakademie" mit akademischem Abschluss, sagte der IV-Präsident, dies sei nicht der optimale Weg, um die Attraktivität der Lehre zu verbessern. Eine Verbesserung der Attraktivität der Lehre werde weniger durch zusätzliche akademische Wege, "sondern vielmehr über eine weiterhin hohe Qualität der Ausbildung in den Unternehmen, wie von der Industrie praktiziert, führen. Die IV tritt aus voller Überzeugung für den weiteren Ausbau der Studienangebote an Fachhochschulen ein, deren Aufgabe es laut Gesetz ist, den Absolventinnen und Absolventen einer Lehre besondere Beachtung zu schenken."

