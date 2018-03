AMS begrüßt Bildungsreformvorschläge der Sozialpartner

Wichtige Maßnahmen zur Verbesserung der Situtation junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt

Wien (OTS) - Der Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich begrüßt die Maßnahmenvorschläge der Sozialpartner für eine zukunftsorientierte Bildungsreform, die heute, Mittwoch, im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert wurden. "Die von den Sozialpartnern vorgestellten Maßnahmen zur Bildungsreform sind überaus wichtig und wertvoll und werden dazu beitragen, den Berufseinstieg und die späteren Jobchancen von jungen Menschen am österreichischen Arbeitsmarkt maßgeblich zu verbessern." betonte Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice Österreich (AMS). Der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit sei nicht die Arbeitslosenversicherung selbst, sondern eine gute Ausbildung, so Kopf weiter. Denn während die Arbeitslosenquote von Personen mit Pflichtschulabschluss aktuell bei 18,7 Prozent liegt, so sinkt sie bei Personen mit Lehrabschluss bereits auf nur mehr 6,0 Prozent.

Neben vielen guten Vorschlägen, seien besonders begrüßenswert die Stärkung der Berufsorientierung für Jugendliche, eine Forcierung der frühkindlichen Erziehung, aber auch der Vorschlag, das Ende der Schulpflicht an das Erreichen von Bildungszielen zu koppeln, betonte Kopf. Diese Maßnahmen werden jungen Menschen vor allem bei ihrem Berufseinstieg helfen. "Für gut informierte, aber auch besser ausgebildete Jugendliche ist es viel leichter eine Lehrstelle zu finden. Hervorgehoben müssen aber auch die Vorschläge der Sozialpartner zur Attraktivierung der Lehrausbildung selbst. Sie setzen wichtige Akzente nicht nur für die jungen Menschen selbst, sondern stärken auch den österreichischen Wirtschaftsstandort durch eine bessere Ausbildung seiner Fachkräfte." so Kopf abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich, Bundesgeschäftsstelle

Dr. Beate Sprenger

Tel.: +43 1 33178-522, 0664-4415148, Fax: (01)33178-151

beate.sprenger @ ams.at

http://www.ams.at