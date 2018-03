Patentamtspräsident Rödler: Neues online Auskunftsportal für gewerbliche Schutzrechte

Kostenloses Recherchesystem in den Datenbeständen des Patentamtes

Wien (OTS) - Der Präsident des Österreichischen Patentamtes, Dr. Friedrich Rödler, präsentierte heute ein neues online-Recherchetool für alle gewerblichen Schutzrechte. Ab sofort steht das Portal "see.ip" kostenlos zur Verfügung und bietet Innovator/innen einen raschen und umfassenden Einblick in die Datenbestände des Österreichischen Patentamtes.

"Nach dem Motto "all in one" bietet das neue System mehr Service, gibt übersichtlich und detailliert Auskunft über Schutzrechte und ist damit eine weitere wichtige Serviceleistung für die österreichische Wirtschaft und private Innovatoren/innen. Damit erweitert das Österreichische Patentamt seine bisherigen Dienstleistungen als Kompetenzzentrum für den Schutz geistigen Eigentums ", betonte Präsident Rödler.

Der Datenbestand umfasst alle nationalen Marken und Designs, internationale Marken mit Schutz in Österreich und/oder der EU sowie alle Gemeinschaftsmarken. Am Erfindungssektor kann nach nationalen Patenten und Gebrauchsmustern, nach europäischen Patenten mit Schutz in Österreich und nach nationalen Schutzzertifikaten recherchiert werden.

