Der ORF im Zeichen des Weltfrauentags

Wien (OTS) - Der 8. März 2013 ist der mittlerweile 102. offizielle Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden. Weltweit wird dieser Aktionstag traditionell genützt, um verstärkt auf genderspezifische, politische und gesellschaftliche Themenkomplexe aufmerksam zu machen. Auch heuer widmet sich der ORF programmlich (Ö1 ab Samstag, dem 2. März und ORF 2 ab Sonntag, dem 3. März bis einschließlich Freitag, den 8. März) jenem Tag, der in vielen Ländern weltweit ein gesetzlicher Feiertag ist.

Die ORF-Programme im Zeichen des 102. Weltfrauentags

Programmlich startet ORF 2 am Sonntag, dem 3. März. Im "dok.film" steht um 23.20 Uhr der Film "Ein zu gut gehütetes Geheimnis" (Originaltitel: "Moon Inside You") auf dem Programm. Frau sein - bis heute eine lange Geschichte voller Missverständnisse! Was das konkret bedeutet, erkundet Regisseurin Diana Fabianova am Beispiel eines der letzten großen Tabus unserer Gesellschaft - der Menstruation.

Am Dienstag, dem 5. März, nimmt sich auch "Willkommen Österreich" des Weltfrauentages an. Grissemann und Stermann widmen sich im Rahmen ihrer Stand-up-Comedy in dieser Ausgabe um 22.05 Uhr in ORF eins auf ganz besondere Art und Weise den Damen. In ORF 2 steht an diesem Tag "kreuz und quer" ebenfalls im Zeichen des Weltfrauentages und zeigt zwei Dokus. "Hildegard von Bingen und die Macht der Frauen" (22.35 Uhr) widmet sich der Visionärin, Naturwissenschaftlerin, Politikerin, Komponistin, Theologin und Kloster-Managerin. Viele ihrer Schriften, vor allem ihre Kenntnisse der Naturheilkunde, haben bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Andere werfen noch immer Fragen auf. Im Anschluss steht um 23.25 Uhr "Die Päpstin Johanna" auf dem "kreuz und quer"-Programm. Der britische Journalist und Filmemacher Peter Stanford sucht in seiner Dokumentation nach den historischen Fakten hinter diesem Mythos - denn seit Jahrhunderten hält sich die Legende, dass im 9. Jahrhundert eine junge Frau, als Mann verkleidet, zum Papst gewählt geworden sei. Zwei Jahre lang soll sie angeblich als Papst Johannes Angelicus das höchste Amt der katholischen Kirche bekleidet haben, dann habe sie bei einer Prozession ein Kind zur Welt gebracht und sei dabei gestorben. Danach zeigt der "art.film" (um 23.55 Uhr) mit "Die Wüstenblume" die internationale Verfilmung des autobiografischen Bestsellers von Waris Dirie.

Am 6. März steht das "Weltjournal" im Zeichen von Michelle Obama und widmet sich der "Powerfrau im Weißen Haus" (22.30 Uhr, ORF 2). Denn die First Lady der USA ist gebildet, eloquent und selbstbewusst - und deutlich populärer als ihr Mann. Ohne Michelle Obama wäre US-Präsident Barack Obama nicht gewählt worden, attestiert etwa die "New York Times". Die Doku zeigt die Lebensgeschichte Michelle Obamas, die sich wie der sprichwörtliche amerikanische Traum liest:

Aufgewachsen in einem Arbeiterviertel in Chicago schaffte sie den Sprung an die Elite-Universitäten Princeton und Harvard. Als Anwältin in einer renommierten Kanzlei lernt sie Barack Obama kennen, damals Ferialpraktikant und ihr unterstellt. Lange Zeit war sie die Hauptverdienerin der Familie. Dass die beiden einst US-Präsident und First Lady werden sollten, als erstes afroamerikanisches, als erstes Paar aus einfachsten Verhältnissen, hat Geschichte geschrieben. Christa Hofmann hat für ihr Porträt Wegbegleiter/innen und Biograf/innen von Michelle Obama getroffen. Um 23.05 Uhr steht in ORF 2 Kurt Langbeins Film "Das starke Geschlecht - Frauenleben in Österreich" auf dem Programm: Eine Generationen übergreifende und damit auch mit zeitgeschichtlichem Bogen versehene Betrachtung von Frauenleben, Emanzipation und Frauenpolitik. Vier bis fünf starke und kluge Frauen aus verschiedenen sozialen Schichten ziehen Bilanz und begleiten uns auf dieser Reise durch die Zeit. Darunter die berühmte Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner, die Siemens-Managerin Brigitte Ederer, die Publizistin Elfriede Hammerl und Andere. Was hat sich an Rollen und ihren Bildern verändert, was kann bleiben, was muss noch dringend reformiert werden?

Apropos Obama: Am Donnerstag, dem 7. März, ist um 23.00 Uhr in ORF 2 bei "Stöckl." u. a. zu Gast: Dr. Auma Obama, Germanistin, Soziologin, Entwicklungshelferin und Halbschwester von US-Präsident Barack Obama. Die gebürtige Kenianerin ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit und das nicht nur aufgrund ihres berühmten Halbbruders, des US-Präsidenten Barack Obama. Sie spricht perfektes Deutsch, denn ihre Leidenschaft für deutsche Literatur führte sie vor Jahren nach Deutschland, wo sie Germanistik und Soziologie studierte. 16 Jahre fern der Heimat, ließen in Auma Obama ein besonderes Bewusstsein für afrikanische Identität erwachen. So entschied sie sich der Entwicklungsarbeit zu verschreiben, unterstützt nun mit ihrer Stiftung "Sauti Kuu" Kinder und Jugendliche in Kenia. Anlässlich des Weltfrauentags und der Einladung zur MiA-Award-Gala, bei der erfolgreiche Frauen mit internationalem Hintergrund in Österreich geehrte werden, spricht Auma Obama exklusiv bei Barbara Stöckl über ihren ungewöhnlichen Lebensweg und die Hilfe zur Selbsthilfe in Afrika.

Auch in zahlreichen anderen ORF-Sendungen ist Frauenpower angesagt:

Am Weltfrauentag selbst sind zwei Vertreterinnen der österreichischen Spitzengastronomie bei "Frisch gekocht" (14.00 Uhr, ORF 2) im Wirtshaus zu Gast: Mit Andi und Alex stehen Lisl Wagner Bacher und Jaqueline Pfeiffer im "Frisch gekocht: Koch-Champion"-Studio. Zudem stehen in "heute mittag", "heute österreich", "heute leben" und "heute konkret" ebenso themenaffine Beiträge bzw. Gäste auf dem Programm wie in den "Seitenblicken". In der "Barbara Karlich Show" (16.00 Uhr, in ORF 2) wird zum Thema: "Ich bin gerne Feministin" diskutiert. "Universum History" zeigt am 8. März um 22.40 Uhr, ebenfalls in ORF 2, "Lise Meitner - Die Mutter der Atombombe". Ihre Biografie ist das Zeugnis einer starken Frau: Als Jüdin im Dritten Reich bleibt sie zu Kriegszeiten Pazifistin, als Physikerin, die die Grundlagen der Kernspaltung erforscht, setzt sie sich Zeit ihres Lebens für die friedliche Nutzung der Atomkraft ein. "Universum History" würdigt die gebürtige Wienerin mit diesem Film von Wolf von Truchsess.

Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT widmen sich dem Weltfrauentag im Rahmen ihrer aktuellen Berichterstattung, die ORF-TVthek stellt TV-Sendungen und -Beiträge wie u. a. den Kinofilm "Wüstenblume" als Video-on-Demand bereit.

Ö1 und FM4 zum Internationalen Frauentag 2013

"Lilith - Adams verschwiegener Fehlstart", so der Titel von "Logos -Theologie und Leben" am Samstag, dem 2. März, um 19.05 Uhr in Ö1. In der sumerischen Mythologie ist Lilith eine verbannte Göttin, nach der Überlieferung durch den Talmud ist sie Adams erste Frau, eine Rebellin, die den Kampf zwischen den Geschlechtern initiiert hat und Adam verlässt. Er bittet Gott um eine neue Frau und bekommt Eva, aus seiner Rippe gemacht, nicht aus Staub wie er selbst und wie Lilith. Aus dem biblischen Schöpfungsmythos wurde Lilith verbannt, nur einmal wird ihr Name bei Jesaja erwähnt; in der Übersetzung der Luther-Bibel wird "Lilith" dann durch "Nachtgespenst" ersetzt. Als verführerische Dämonin, die Neugeborene holt, geistert sie durch die Kabbala. Adam hat die Niederlage seiner ersten Ehe zwar lange verbergen können, aber Lilith ist wiedergekehrt. Im 20. Jahrhundert gab die Frauenbewegung dem mythologischen Geheimtipp eine neue Bedeutung: Sie erklärte sie zur Symbolfigur der Emanzipation und rehabilitierte sie als den abgespaltenen Anteil des Weiblichen. Der kulturhistorische Umgang mit dem Mythos erzählt eine Geschichte, die noch nicht zu Ende ist. Eine Sendung rechtzeitig vor dem Internationalen Frauentag.

"e_may - Wie wir wollen, wir Komponistinnen" ist das Thema von "Zeit-Ton extended" am Freitag, dem 8. März, ab 23.03 Uhr in Ö1. Die Sendung gestaltet Irene Suchy gemeinsam mit den e_may-Gründerinnen Pia Palme und Gina Mattiello. Es gibt sie längst, die Tradition des Komponierens von Frauen und doch ist sie nicht Stütze, sondern muss von denen, die in ihr stehen, erkannt und gestützt werden. e_may, die 2007 gegründete Plattform zur Bündelung von Kräften der Komponistinnen-Szene, macht Komponieren von Frauen sicht- und hörbar, vergibt dotierte Kompositionsaufträge, inszeniert neueste Musik, drängt sich in die männlich beherrschte Szene der gegenwärtigen Musiken. Die Wiege von e_may war das verdienstvolle Kosmos-Theater mit seiner Intendantin Barbara Klein; mittlerweile werden auch die Klangspuren Schwaz und Wien Modern Partner. In diesem "Zeit-Ton extended" am 102. Internationalen Frauentag ist von den gewürdigten Vorfahrinnen wie Luna Alcalay zu hören, einiges aus dem reichen Uraufführungs-Oeuvre von Pia Palme, Elisabeth Harnik, Joanna Wozny, Rebecca Saunders, Katharina Klement, Isabel Mundry, Elisabeth Schimana, Charlotte Seither, Chaya Czernowin und electric indigo und manches von den Plänen und Zukunftsvisionen. e_may beauftragt und wählt aus: Zu den dramaturgischen Leitlinien gehören Elektronik und Improvisation, erzählt werden wird weiters von der Visualisierung und der dramaturgischen Auswahl von Texten und Räumen.

FM4 befasst sich anlässlich des Internationalen Frauentags mit dem Thema "Frauen im Netz und der Informatik". U.a. mit Porträts von Frauen in der Tech-, Informatik- und Games-Branche (am 7. und 8. März, quer durchs Programm), einem Schwerpunkt zu "Frauen in der Frühgeschichte der Informatik" (7. März, "FM4 Homebase", 19.00 Uhr) und einem "FM4 Jugendzimmer" in den Räumlichkeiten von Miss Baltazar's Laboratory in Wien, einem feministischen Projekt, in dem Frauen ermutigt werden, sich spielerisch mit Technologie auseinanderzusetzen (7. März, 19.00 Uhr). Außerdem gibt es Interviews mit einer IT-Unternehmerin aus München (7.März, "FM4 Homebase", 19.00 Uhr) sowie einer Expertin für Videospiele, die feministische Perspektiven auf Games-Inhalte liefert (8. März, "FM4 Connected", 15.00 Uhr) und online befasst sich fm4.ORF.at mit der feministischen Popkultur-Forscherin Anita Sarkeesian, die Internet-Mobbing ausgesetzt war.

