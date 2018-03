Turkcell gibt Start frei für Smartphone für den heimischen Markt; Codename: Gebze

Istanbul (ots/PRNewswire) - Turkcell , das führende türkische Kommunikations- und Technologieunternehmen, gab heute den Start frei für sein erstes Smartphone (Codename "Gebze" - der Name der Stadt, in der das Forschungszentrum von Turkcell, Turkcell Technology, derzeit ansässig ist), das hinsichtlich Design und Software ein Konzept türkischer Designer und Ingenieure ist und für den heimischen Markt konzipiert wurde.

Nach dem Erfolg der firmeneigenen Smartphones der T-Serie hat Turkcell nun grünes Licht gegeben für Gebze, sein erstes Smartphone für den heimischen Markt, das im 700 Mitarbeiter zählenden Zentrum für Forschung und Entwicklung, Turkcell Technology, entwickelt werden wird. Gebze ist für den Exportmarkt vorgesehen, zunächst in die Länder der Region, und wird damit das Leistungsbilanzdefizit des Landes um rund 500.000 türkische Lira pro einer Million verkauften Einheiten mindern. Das Smartphone wird zu erschwinglichen Preisen erhältlich sein und ist mit zahlreichen Merkmalen ausgestattet, die auf die Bedürfnisse der türkischen Kunden zugeschnitten sind, wie beispielsweise einer Turkcell-eigenen Schnittstelle, technologisch fortschrittlicher Hardware sowie einer Vielzahl an Apps. Das Turkcell Smartphone für den heimischen Markt wird voraussichtlich 2013 auf den Markt kommen.

Auf einer Pressekonferenz auf dem Mobile World Congress ("MWC") 2013 in Barcelona, Spanien, wurde ein Meilenstein für den türkischen Telekommunikationssektor bekannt gegeben. Zu den Teilnehmern gehörten Binali Yildirim, Minister für Verkehr, Schifffahrtswesen und Kommunikation der Türkei, Enrico Salvatori, Qualcomm Senior VP & President of Europe, sowie Sureyya Ciliv, CEO von Turkcell. Turkcell unterzeichnete weiterhin einen Vertrag mit Qualcomm, einem der führenden Mobiltechnologieunternehmen weltweit. Mit dieser Kooperation kann Turkcell gemeinsam mit Qualcomm Forschungsaktivitäten angehen.

Während der Pressekonferenz erklärte Binali Yildirim, Minister für Verkehr, Schifffahrtswesen und Kommunikation: "Forschung war schon immer wichtig für die Länder. In 2012 haben wir unsere Untersuchungen zur Regulierung der Forschungsaktivitäten auf dem Informations- und Kommunikationssektor abgeschlossen. Ziel dieser Untersuchungen war es, ein Produkt für den heimischen Markt und eine Marke zu schaffen. Aus diesem Grund bieten wir kostenlose Unterstützung für Software-und Hardwareprojekte in diesem Bereich an. Und so tragen unsere Untersuchungen von Forschungsprojekten und die Beiträge in Produktionen vor Ort allmählich Früchte. Eines dieser Projekte ist das von Turkcell. Heute sind wir unserem Ziel einen Schritt näher gekommen. Ich gratuliere Turkcell zu diesem Erfolg und danke all denjenigen, die zur Entwicklung dieses Projekts beigetragen haben."

Sureyya Ciliv, CEO von Turkcell, fügte hinzu: "Unsere Smartphones der T-Serie, die wir eingeführt haben, um Chancengleichheit im Bereich Informationszugang zu bieten, sind zu einem Riesenerfolg geworden und konnten über 750.000 mal verkauft werden. Wir haben kürzlich auch unser erstes "Turkcell Tablet" eingeführt. Wir fühlen uns geehrt und glücklich, hier, im Herzen der Mobilkommunikation, nämlich auf dem MWC, diese Entwicklung bekannt geben zu können, die für unsere Branche und für Turkcell einen Meilenstein darstellt. Mit unserem Gebze Smartphone möchten wir eine führende Position vor anderen Branchenplayer einnehmen und diese auffordern, in der Türkei produzieren zu lassen und so positiv zur Leistungsbilanz beizutragen. Für jeweils 1 Million verkaufte Smartphones für den heimischen Markt ist es tatsächlich möglich sicherzustellen, dass 500 Millionen türkische Lira auch in der Türkei bleiben. Wir danken Minister Binali YIldIrIm und dem Grossunternehmen Qualcomm für ihre Unterstützung und Zusammenarbeit auf diesem spannenden Weg."

Senior VP & President of Europe von Qualcomm, Enrico Salvatori, wies darauf hin, dass diese Zusammenarbeit zweier Marktführer eine wichtige Entwicklung nicht nur für die Türkei, sondern auch für andere Länder der Region darstellt. "Als Teil dieser Zusammenarbeit wird Turkcell in der Lage sein, die fortschrittlichen Merkmale des Chipsatzes von Qualcomm zu verwenden und so Anwendungen zu entwickeln, die auf die türkischen Kunden zugeschnitten sind. Der Fokus von Turkcell auf Technologie und Innovation ist ganz klar ein grundlegender Faktor für den Erfolg dieses Unternehmens."

