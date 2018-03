Jugend des Team Frank Stronach unterstützt NÖ Wahlkampf

Bessere pädagogische Ausbildung und mehr Gesundheitsangebot für weibliche Jugendliche gefordert

Baden (OTS) - Beim heutigen Pressegespräch des Team Frank Stronach für NÖ präsentierten auch erstmals die Jungendvertreter des Teams ihre Forderungen. Die Bundeskoordinatorin Julia Zednik und ihre Kolegin Yolande Petzl, beide 20 und aus NÖ, konzentrierten sich heute bei ihren Vorstellungen auf zwei Bereiche:

Bildung: Um bessere Bilungsergebnisse bei der Jugend zu erzielen, ist auch eine bessere pädagogische Ausbildung der Lehrer notwendig. Dabei bezogen sich Petzl und Zednik vor allem auf AHS- und BHS-Lehrer, bei denen es an praktischer Ausbildung mangelt. Doch auch das universitäre Lehrpersonal habe hier Mängel.

Gesundheit: Neben mehr Sport in den Schulen - Stichwort "tägliche Turnstunde" - geht es um den Lehrinhalt "Gesundheitsvorsorge", den die beiden Jugendvertreterinnen fordern.

Ein besonderes Augenmerk legen Petzl und Zednik auf das Angebot einer umfassenden Untersuchung für weibliche Jugendliche: "Alle jungen Männer werden bei der Stellung zum Bundesheer auf Herz und Nieren untersucht. So ein Angebot wünschen wir uns für jungen Frauen auch. Damit ließen sich viele schon in diesem Alter bestehende, aber noch nicht etdeckte Erkrankungen feststellen."

