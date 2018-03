ÖH ad UG Novelle: Die Elite hat einen Grund zu feiern

Ende des offenen und freien Hochschulzuganges wurde endgültig besiegelt

Wien (OTS) - Die Novellierung des Universitätsgesetzes, die heute im Nationalrat beschlossen werden soll, stößt bei der Österreichischen HochschülerInnenschaft auf herbe Kritik. "Mit der Novellierung des Universitätsgesetzes die heute im Nationalrat beschlossen werden soll, wird das Ende des freien und offenen Hochschulzugangs endgültig besiegelt", so Christoph Huber, ÖH Generalsekretär "Unter dem Deckmantel der Studienplatzfinanzierung versucht Minister Töchterle seinen Traum von Elite Universitäten wahr werden zu lassen. Die Studienplatzfinanzierung bedeutet eine komplette Veränderung der Universitätenfinanzierung. Durch die Verquickung von einzelnen Studierenden, Betreuungsverhältnissen und Budgetzahlen wäre es zukünftig ein leichtes, Hochschulbudgets weiter sinken zu lassen -und gleichzeitig "einfach" die Studierendenanzahl zu reduzieren"

Die Elite soll in Zukunft unter sich bleiben können. In fünf weiteren Fächergruppen und damit in bis zu 19 Studienrichtungen könnten StudienanfängerInnen ab jetzt mit Zugangabeschränkungen konfrontiert sein. "Anstatt endlich die Ausfinanzierung der Hochschulen sicherzustellen und diese sowohl qualitativ als auch quantitativ auszubauen, wird studierwilligen jungen Menschen der Zugang zu einem Studium strukturell verwehrt", so Huber "Aufnahmeverfahren, Zugangsregelungen oder Knock-Out Prüfungen sind aber nie objektiv. Sie können daher auch nicht gerecht sein und verwehren jungen Menschen mitunter willkürlich den Zugang zu den Hochschulen."

"Diese Reform wird die Finanzierungsprobleme der Hochschulen nicht lösen, aber unzähligen jungen Menschen Zukunftschancen rauben, die vielleicht bereits nächstes Semester vor verschlossenen Türen stehen werden", so Huber. "Heute hat nur die Elite einen Grund zu feiern, der sozialen Gerechtigkeit wurde eine klare Absage erteilt. Wir lassen uns aber nicht unterkriegen und werden weiter für den offenen und freien Hochschulzugang kämpfen."

