lixtec Leuchte mit iF product design award 2013 ausgezeichnet

Internationale Anerkennung für österreichisches Design

Regau (OTS) - Am 22. Februar 2013 erhielt die lixtec LED Leuchte bei der iF design awards night in München den iF product design award, juriert aus 3.011 Einreichungen. Mit dieser internationalen Auszeichnung zeigt die lixtec GmbH neben ihrer Funktion als Innovator auch Exzellenz in der Produktgestaltung.

Seit 60 Jahren ist der iF product design award ein weltweit anerkanntes Markenzeichen für ausgezeichnete Gestaltung. Die Marke "iF" hat sich als Symbol für herausragende Designleistungen längst international etabliert. Umso bedeutender ist die Ehrung für den österreichischen Innovationsführer, der sich damit in eine Riege namhafter Unternehmen einreiht. "In den Vorjahren zählten Marken wie TAG Heuer, Braun oder Bene zu den Preisträgern. Wir zeigen mit der lixtec LED Leuchte, dass wir nicht nur mit unserer Technologie, sondern auch im Designbereich in der obersten Liga mitspielen", ist sich DI (FH) Sandra Grafinger, Geschäftsführerin der lixtec GmbH, sicher. Zu den Kriterien der Jury gehörten unter anderem Gestaltungsqualität, Verarbeitung, Innovationsgrad, Funktionalität sowie Markenwert und Branding.

Gestaltet wurde die Leuchte von DI (FH) Peter Groiss (design büro groiss peter), einem langjährigen Partner des Mutterkonzerns abatec group AG. Aus seiner Hand stammen auch einige weitere, in der Vergangenheit prämierte abatec Produktdesigns. So ist die Auszeichnung beim iF award nicht der erste Designpreis für abatec. 2005 freute man sich über den iF design award für die Poolmaster-Steuerung und 2011 siegte die, ebenfalls von Peter Groiss gestaltete, IntegraMouse Plus beim reddot design Award.

