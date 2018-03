Solta Medical bringt Übernahme von Sound Surgical Technologies zum Abschluss

Hayward, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Solta Medical, Inc. (Solta) meldete heute den Abschluss der Übernahme des Privatunternehmens Sound Surgical Technologies. Die Transaktion wird voraussichtlich innerhalb von 12 Monaten zu Erträgen führen.

"Mit dieser Übernahme haben wir unser breit gefächertes Portfolio führender Ästhetik-Marken um ein weiteres überzeugendes Komplementärprodukt ergänzt und unsere Chancen am Markt erhöht", so Stephen J. Fanning, Vorstandsvorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer von Solta Medical. "Die VASER-Produktreihe und die übrigen Niederfrequenz-Ultraschall-Technologien von Sound Surgical sind innovative Ergänzungen für unsere Liposonix®- und Thermage®-Behandlungen, aus denen sich auch erhebliche Cross-Selling-Möglichkeiten mit den Schönheitschirurgen von Sound Surgical und unserer eigenen Hauptkundschaft ergeben, zu der sowohl Schönheitschirurgen als auch Dermatologen zählen. Sound Surgical hat im Jahr 2012 starke Umsatzzahlen und ein hohes EBITDA erwirtschaftet. Wir gehen davon aus, dass sich die Übernahme innerhalb von 12 Monaten auf unseren Reingewinn auswirken wird."

Entsprechend den Vertragsbedingungen übernimmt Solta das in Louisville im US-Bundesstaat Colorado ansässige Unternehmen Sound Surgical für Solta-Stammaktien im Wert von 25,5 Millionen USD zuzüglich einer Barzahlung von 5,0 Millionen USD. Darüber hinaus haben Anteilseigner von Sound Surgical Anspruch auf bedingte Zahlungen von bis zu 9,5 Millionen USD, die auf Basis der Umsätze mit Sound Surgical-Produkten im Jahr 2013 in Solta-Stammaktien zu entrichten wären. Die geplante Transaktion wird für Solta Medical immer größere Erträge abwerfen, je höher die Umsätze von Sound Surgical steigen. Etwa drei Viertel aller Anteilseigner von Sound Surgical haben einer gestaffelten Haltefrist von bis zu 270 Tagen zugestimmt. Außerdem wird David Holthe, der aktuelle Vorsitzende des Leitungsausschusses von Sound Surgical, in den Vorstand von Solta wechseln.

Informationen zu Solta

Solta Medical, Inc. zählt im Bereich der ästhetischen Medizin zu den Weltmarktführern. Das Unternehmen entwickelt innovative, sichere und wirksame Lösungen für Patienten, die Ärzten verbesserte und umfassendere medizinisch-ästhetische Behandlungsmöglichkeiten bieten. Zur Behandlung verschiedenster Probleme bietet das Unternehmen insgesamt sechs ästhetische Energiegeräte, darunter Fraxel® und Clear + Brilliant® zur Erneuerung und Verjüngung der Haut, Liposonix® und Thermage® zur Hautstraffung und -konturierung sowie Isolaz® und CLARO(TM) zur Bekämpfung von Akne. Als Wegbereiter und Marktführer im Bereich der fraktionierten Lasertechnologie bietet Fraxel minimalinvasive klinische Lösungen zur Erneuerung alternder und sonnengeschädigter Haut. Clear + Brilliant beruht auf einer ähnlichen fraktionierten Lasertechnologie und ist eine einzigartige und kostengünstige Behandlungsoption zur Prävention und Linderung der ersten Symptome einer sonnenbedingten Hautalterung. Liposonix ist eine nichtoperative Behandlungsoption zur Körperformung und Reduzierung des Hüftumfangs, bei der die fortschrittliche HIFU-Technologie (hochintensiv fokussierter Ultraschall) zur dauerhaften Beseitigung von Fett unterhalb der Haut zum Einsatz kommt. Thermage ist ein innovatives, nichtinvasives Radiofrequenzverfahren zur Straffung und Konturierung der Haut. Isolaz war das erste laser- bzw. lichtbasierte System mit Indikation zur Behandlung von entzündlicher Akne, Komedonen-Akne, pustulöser Akne sowie leicht bis mittelschwer entzündlicher Akne. CLARO, ein individuelles Pflegesystem zur Behandlung von Akne, ist das erste von der FDA zugelassene rezeptfreie IPL-Gerät, bei dem eine leistungsstarke Kombination aus Hitze und Licht zur schnellen und natürlichen Entfernung von Haut eingesetzt wird. Mit der Produktauswahl von Solta Medical wurden weltweit bereits über zwei Millionen erfolgreiche Eingriffe durchgeführt.

Für nähere Informationen zu Solta wählen Sie die Rufnummer 1-877-782-2286 oder schauen Sie auf www.Solta.com vorbei.

Vorausschauende Aussagen von Solta

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen "Private Securities Litigation Act" von 1995, darunter auch Aussagen in Bezug auf die Werthaltigkeit der Übernahme von Sound Surgical. Vorausschauende Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass tatsächlich eintretende Ergebnisse wesentlich von den an dieser Stelle getätigten Aussagen abweichen. Nähere Informationen zu potenziellen Risikofaktoren, die die Geschäfte von Solta Medical betreffen, werden auf Formular 10Q vom 1. November 2012 und in weiteren SEC-Eingaben des Unternehmens ausführlicher beschrieben. Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, vorausschauenden Aussagen, die sich ausschließlich auf ihr Veröffentlichungsdatum beziehen, kein übermäßiges Vertrauen entgegenzubringen. Solta Medical übernimmt keinerlei Verpflichtung, vorausschauende Aussagen jedweder Art öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, Ereignissen, Umständen oder unvorhergesehenen Ereignissen Rechnung zu tragen, die nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Aussagen eintreten.

