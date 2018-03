PK und Presseakkreditierung - 8. März: Zweiter Humanitärer Kongress am Weltfrauentag

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Gender matters! Das Geschlecht spielt eine Rolle" bringt der zweite Humanitäre Kongress Österreichs internationale ExpertInnen der Humanitären Hilfe am 8. März - dem Weltfrauentag - nach Wien. Die Eröffnungsrede hält Kristalina Georgieva, EU-Kommissarin für Humanitäre Hilfe und Krisenschutz.

Der Kongress soll den Stellenwert der Humanitären Hilfe unter EntscheidungsträgerInnen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene aufwerten. Neben Georgieva werden u.a. Yves Daccord, Generaldirektor des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sowie Alistair Dutton, Direktor der humanitären Projekte der Caritas Internationalis erwartet.

Die Veranstaltung widmet sich in diesem Jahr schwerpunktmäßig den unterschiedlichen Bedürfnissen von Frauen und Männern - aber auch Menschen mit Behinderungen - in Krisen und Katastrophen.

Der Kongress wird von Ärzte ohne Grenzen, CARE, Caritas, Diakonie, HOPE'87, Jugend Eine Welt, Licht für die Welt, dem Österreichischen Roten Kreuz, World Vision, der AG Globale Verantwortung und dem Institut für Internationale Entwicklung der Uni Wien organisiert.

Pressekonferenz

Im Rahmen des Kongresses "Gender matters!" findet eine Pressekonferenz statt.

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

Kristalina GEORGIEVA, EU-Kommissarin für internationale Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe und Krisenreaktion

Max SANTNER, Leiter der Internationalen Zusammenarbeit / Österreichisches Rotes Kreuz

Irene JANCSY, Kommunikationsleiterin / Ärzte ohne Grenzen

Moderation: Thomas HAUNSCHMID, Kommunikationsleiter, CARE

Datum: 8.3., Beginn: 10.40 Uhr

Ort: Marietta Blau Saal, Universität Wien

2. Humanitärer Kongress

Datum: 8. März 2013, 8.45 bis 17.00 Uhr

Ort: Universität Wien (großer und kleiner Festsaal)

Programm & weitere Informationen: www.humanitaerer-kongress.at Kongresssprache: Englisch

