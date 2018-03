Grünewald: Österreich verliert immer mehr ÄrztInnen ans Ausland

Grüne: Minister Töchterle ignoriert Probleme weiterhin

Wien (OTS) - "Während Bundesminister Töchterle keinen ÄrztInnenmangel, sondern nur Verteilungsprobleme sieht, wandern fast 4000 ÄrztInnen ins Ausland und auf attraktivere Arbeitsplätze in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Dänemark, Norwegen und Schweden aus. Viele österreichische Spitäler leiden unter einem TurnusärtztInnenmangel, was zu beträchtlichen Überforderungen dort tätiger ÄrztInnen führt. Selbst über 100 AbsolventInnen mit einem Bacchalaureat in den sogenannten MINT-Fächern finden im österreichischen Arbeitsmarkt keine adäquaten Stellenangebote. Viele junge ForscherInnen kehren nach Auslandaufenthalten mangels Perspektiven nicht mehr zurück und setzen ihre Karrieren im Ausland fort. Österreichs Universitäten bieten immer weniger Zukunftsperspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs", listet der Wissenschaftssprecher der Grünen, Kurt Grünewald, die gegenwärtige Probleme auf, die nach seiner Auffassung Minister Töchterle völlig ignoriert.

"Nichts wurde unternommen, Wissenschaft und Forschung teamorientierter zu gestalten und den wissenschaftlichen Nachwuchs nicht nur als billige Arbeitskräfte zu sehen. Kreativität und die Möglichkeit kompetenter Mitgestaltung bleiben so vielfach ungenutzt. Kurz- und Teilzeitbeschäftigungen bieten wenig Entfaltungsmöglichkeiten", kritisiert Grünewald und weiter: "Die Bedeutung der Nachwuchsförderung ist zwar ein Bekenntnis im Regierungsprogramm, blieb aber vielfach ohne Konsequenz. Der FWF sieht sogar die Gefahr von Teilzeit-Forschung. Auch die FFG weist auf das Manko starrer Befristungen schlechter Bezahlung und prekärer Dienstverhältnisse hin und beklagt den restriktiven Zugang zu Aufenthalten und Beschäftigungen ausländischer Wissenschaftlerinnen." Der Grüne Wissenschaftssprecher fordert Töchterle auf, endlich seine dunkle Brille abzunehmen und sich der Realität zu stellen.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at