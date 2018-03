STAR-CCM+ v8: unendliche Möglichkeiten

(PRN) - - CD-adapco verkündete heute die Veröffentlichung von STAR-CCM+ v8.02, einer wesentlich erneuerten Version seiner integrierten Lösung für multidisziplinäre Ingenieursprobleme.

New York Und London (ots/PRNewswire) - "Die 'STAR-CCM+ v8'-Releases zielen speziell auf eine verbesserte Ingenieursproduktivität ab, sodass die Software benutzerfreundlicher ist und hochwertige Lösung wesentlich schneller erreicht werden", erklärt Jean-Claude Ercolanelli, Senior VP Product Management. "STAR-CCM+ v8.02 ist das erste unserer v8-Releases, die von unserer Investition in ein engagiertes User Experience Team profitiert. Dessen Aufgabe besteht darin, jeden Aspekt der Software zu analysieren und zu verbessern, um Simulationsingenieuren effektiveres und produktiveres Arbeiten zu ermöglichen."

"Neue multidisziplinäre Erweiterungen ermöglichen es Benutzern, eine breitere Palette an industriell relevanten Herausforderungen anzupacken", ergänzt Ercolanelli. "Unter diesen neuen Features und Erweiterungen befindet sich ein neues STAR-Cast-Add-on, das in Zusammenarbeit mit unserem Partner ACCESS, dem anerkannten Spezialisten in den Bereichen Gießen und Metallurgie, entwickelt wurde und einen umfassenden und intuitiven Prozess zur Durchführung von mehrstufigen Gieß-Simulationen bietet sowie die Gieß- und Schmiedeprozesse automatisiert und erleichtert."

Usability-bezogene Verbesserungen:

-- Teilebasierte Gittererzeugung -- Neue Oberflächenvorbereitung -- JTOpen-Integration -- Verbesserungen der Benutzeroberfläche

Leistungs-bezogene Verbesserungen:

-- Dynamische Lastverteilung (Langrage und DEM) -- Verbesserungen des AMG-Algorithmus

Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten:

-- STAR-Cast-Add-on -- Das Fluid Film Model kann nun zusammen mit dem "Moving Reference Frame"-Modell verwendet werden -- Das Euler-Mehrschrittverfahren wurde verbessert -- Neue Co-Simulationsfunktion durch Ankopplung an AMESIM

Informationen zu CD-adapco de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6a78a76e CD-adapco (www.cd-adapco.com) ist der weltweit größte unabhängige CFD-Spezialist und CAE-Anbieter. Unsere Kernprodukte umfassen die technologisch führenden Simulationspakete STAR-CCM+ und STAR-CD. Wir bieten jedoch weit mehr als CFD-Softwareentwicklung an, darunter eine breite Palette an CAE-Ingenieursdienstleistungen in den Bereichen Strömungsmechanik, Wärmeübertragung und konstruktiver Ingenieurbau. Unser Ziel ist es, "Innovationen zu inspirieren und Kosten beim Einsatz von Ingenieurssimulationssoftware und -dienstleistungen zu reduzieren".

CD-adapco ist ein Unternehmen in Privatbesitz und konnte in den vergangenen fünf Jahren in Folge ein Wachstum von 17 % verzeichnen. Das Unternehmen beschäftigt 700 talentierte Mitarbeiter, die in 30 verschiedenen Geschäftsstellen rund um die Welt tätig sind.

