Styria Multi Media Corporate Medical launcht neues Magazin "Hausarzt-ASSISTENZ"

Wien (OTS) - Das neue Informations- und Fortbildungsmagazin für AssistentInnen wird im Rahmen der Verleihung der ersten Fortbildungs-Diplome des Berufsverbandes der ArztassistentInnen (BdA) am 2. März in Salzburg präsentiert.

"Hausarzt-ASSISTENZ" ist das neueste Produkt aus dem Haus der Styria Multi Media Corporate Medical, die 12 Mal jährlich das Magazin "Hausarzt" herausbringt. Als perfekte Ergänzung dazu schließt die neue Publikation eine Lücke im bestehenden Fortbildungsangebot und erleichtert vor allem jenen ArztassistentInnen, die für den Besuch von Seminaren weite Wege in Kauf nehmen müssen, den Zugang zu berufsrelevanter Information. "Hausarzt-ASSISTENZ" erscheint im Jahr 2013 fünf Mal in einer Auflage von 12.500 Stück.

Die erste Ausgabe von "Hausarzt-ASSISTENZ" wird am 2. März 2013 in den Räumlichkeiten der Ärztekammer Salzburg von 10-12 Uhr präsentiert, wo der BdA zum ersten Mal Fortbildungs-Diplome verleiht. Überreicht werden die Diplome von Christine Wolf, MSc, Präsidentin des BdA, und Dr. Guido Lehner von der Ärztekammer Salzburg. Mitarbeiter der Presse sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

ArztassistentInnen haben einen hohen Verantwortungsbereich, der mit dem "Medizinischen Assistenz Berufe Gesetz" (MAB-Gesetz), das am 1. Jänner 2013 in Kraft getreten ist, neu geregelt wurde. Nach 52 Jahren veralteter Rahmenbedingungen der Ausbildung erfolgte damit eine Aufwertung dieser großen Berufsgruppe. Die Ausbildungsdauer wurde verlängert und das Tätigkeitsprofil erweitert. Mit dem neuen Gesetz ändert sich auch die bisherige Berufsbezeichnung von "Ordinationsgehilfin" auf "Ordinationsassistenz". Ein Meilenstein für die nun über 20-jährige Tätigkeit des Berufsverbandes, der Interessensvertretung von nahezu 25.000 ArztassistentInnen in Österreich.

Gesundheitsberufe sind dazu angehalten, sich regelmäßig fortzubilden. Dies gilt auch für die Ordinationsassistenz. In Zusammenarbeit mit weiteren gesetzlich geregelten Gesundheitsberufen wurden Kriterien für die Anerkennung von Fortbildung in Form eines Diploms erarbeitet. Im vergangenen Jahr erfolgte die Umsetzung des Projekts "BdA-Diplom". Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Von Oktober bis Dezember 2012 wurden 64 Diplome mit insgesamt 4.546 Fortbildungsstunden eingereicht.

Ein nahezu 99-prozentiger Frauenanteil, meist Teilzeit-Tätigkeit sowie der "Spagat" zwischen Beruf und Arbeit erschweren die Möglichkeiten zur Erfüllung von Rahmenbedingungen eines gesetzlich geregelten, anerkannten Gesundheitsberufes. Viele Kolleginnen müssen für Fortbildung weite Wege in Kauf nehmen, das regionale Angebot ist noch ausbaufähig. Aus diesem Grund freut sich der BdA umso mehr, so viele Einreichungen erhalten zu haben. Mit dieser ersten BdA-Diplom-Verleihung will der Berufsverband seine Entwicklung und Leistungen stärker in das Blickfeld der Öffentlichkeit rücken.

Verleihung der ersten Fortbildungs-Diplome für OrdinationsassistentInnen

2. März, 10-12 Uhr Ärztekammer Salzburg, Bergstraße 14, 5020 Salzburg

