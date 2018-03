Tamandl: Effiziente Lebensmittelkontrollen statt neuer Gütesiegel verhindern Fleischbetrug

Berlakovich-Vorschlag für europaweite Herkunftskennzeichnung wird ausdrücklich begrüßt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Die Konsumenten brauchen keine neuen Gütesiegeln, sondern einen effizienten Vollzug bestehender gesetzlicher Regelungen", sagte ÖVP-Konsumentenschutzsprecherin Abg. Gabriele Tamandl heute, Mittwoch, im Rahmen der Debatte zum Fleischskandal im Nationalrat. Dabei handle es sich in erster Linie um eine Täuschung über die Produktbeschaffenheit und nicht um die Qualität der verarbeiteten Rohstoffe. Gesundheitsminister Stöger hätte es selbst in der Hand gehabt, die Lebensmittelkontrollen effizient und nachhaltig zu organisieren, um derartige Betrugsskandale zu verhindern.

"Konsumenten wollen ehrliche Produkte, bei denen auch das drin ist, was außen drauf steht", so Tamandl, die besonders auf die hohen gesetzlichen Standards des AMA-Gütesiegels Bezug nimmt. Zu Recht verfüge dieses über hohe Anerkennung in der Bevölkerung, normiere es ja nachvollziehbare Herkunft auch von Fleischerzeugnissen und Wurstwaren, setze ausgezeichnete Qualitätsstandards und überprüfe die Einhaltung der Kriterien durch unabhängige Kontrollen. "Dass die überwiegende Mehrheit der österreichischen Bevölkerung bewusst zu österreichischen Lebensmittel greift, ist ein Produkt der hohen Qualität und des hohen Vertrauens der Österreicher in die heimische Lebensmittelproduktion", so Tamandl.

Abschließend dankte Tamandl explizit Landwirtschaftsminister Berlakovich für den Vorschlag für eine EU-weite Herkunftskennzeichnung von Fleisch. "Der Ansatz nach einer europaweiten und lückenlosen Normierung für Fleisch ist wegweisend und sollte von der gesamten Bundesregierung in Brüssel nachdrücklich vertreten werden", so Tamandl abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at