Black Box: Neuer Extender für Ethernet, HDMI, serielle und Kontrolldaten

Hallbergmoos (ots) - Ab sofort ist das neueste Mitglied der bewährten eXtended-Familie des IT-Infrastruktur-Spezialisten Black Box erhältlich: Der XR HDMI, IR, RS-232 und Ethernet Extender verfügt über die neueste 5Play-Technologie zur verlustfreien Erweiterung von hochauflösendem 4K Video, Audio, Strom und Kontrollsignalen über ein einziges CAT5e/6-Kabel. Damit eignet sich das Gerät ideal für anspruchsvolle Digital Signage-Installationen sowie den professionellen AV-Bereich.

Die Kombination aus Sender und Empfänger verlängert die Signale über eine Distanz von bis zu 100 Metern. Sie ermöglicht dabei die hochwertige Übertragung von HDMI-Inhalten bis 4K x 2K inklusive 2048 x 1152, 3D, Deep Color und HDCP-Schutz. Darüber hinaus unterstützt der Extender bidirektionales Ethernet-Passthrough mit 100 Mbit/s. Auf diese Weise können Videos sowohl über HDMI als auch über Ethernet von einer Quelle über dieselbe (nicht an das Netzwerk angeschlossene) Kabelverbindung gestreamt werden. "Da für die Verbindung zum entfernt postierten Bildschirm nur ein einziges, meist schon vorhandenes CATx-Kabel benötigt wird, das auch die Stromversorgung des Empfängers übernimmt, entfallen aufwendige und kostspielige Neuverkabelungen", sagt Axel Bürger, Geschäftsführer der Black Box Deutschland GmbH. "Durch die Vielzahl der unterstützten Signale über ein einfaches Kupferkabel ist der neue Extender unsere All-in-one-Konnektivitätslösung für eine Vielzahl von Digital Signage- und AV-Installationen."

Zur einfachen Steuerung der Bildschirme verfügt der Extender über eine integrierte Infrarot-Funktion. Entsprechende Signale in der Nähe des Bildschirms - etwa von Fernbedienungen - werden problemlos an das Quellgerät verlängert. Darüber hinaus können über die RS-232-Schnittstelle serielle Kommandos inklusive CEC in beide Richtungen übertragen werden, etwa zum Ein- und Ausschalten der Screens.

