FPÖ-Mölzer: Reformunwillige Griechen aus der Euro-Zone entlassen

Trotz Geldspritze in Milliardenhöhe hat sich die Lage in Griechenland nicht gebessert - Nach deutscher Bundestagwahl im Herbst steht Schuldenschnitt für Athen bevor

Wien (OTS) - Griechenland müsse aus der Euro-Zone entlassen werden, forderte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, aufgrund des fehlenden Reformwillens der Regierung in Athen. "Die Privatisierungen gehen schleppend voran, der staatliche Sektor ist nach wie vor aufgebläht, aber im Gegenzug verlangt Athen von der aus EU-Kommission, EZB und IWF bestehenden Troika Zugeständnisse. So kann es nicht weitergehen", betonte Mölzer.

Zudem wies der freiheitliche EU-Mandatar darauf hin, dass sich die Lage in Griechenland trotz Geldspritzen in dreistelliger Milliardenhöhe nicht verbessert habe. "Griechenland ist in einem Teufelskreis aus steigender Arbeitslosigkeit und schrumpfender Wirtschaft gefangen. Anstatt zu warten, bis sich die wachsenden sozialen Spannungen in Gewalt entladen, wäre es weitaus besser, den Griechen die Chance zu geben, durch die Rückkehr zur Drachme und der damit verbundenen Möglichkeit zu Abwertungen wieder auf eigene Beine zu kommen", erklärte Mölzer.

Dazu bestehe allerdings, so der freiheitliche Europaabgeordnete, seitens des EU-Establishments nicht die geringste Bereitschaft. "In Brüssel lautet die Devise, abzuwarten bis die deutsche Bundestagswahl im Herbst geschlagen ist. Dann wird es aller Voraussicht nach zu einem Schuldenschnitt und einer Aufweichung der Sparvorgaben für Athen kommen, was nichts anderes bedeutet, als dass die Griechen auf Dauer am Tropf der EU-Nettozahler wie Österreich oder Deutschland hängen werden", schloss Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at