Wirtschaftskammer gab "Orientierungen"

Ein Vortrag von WKÖ-Präsident Leitl und eine Konfrontation der Politik mit dem aktuellen Programm 2013plus der WK stimmten die Wirtschaftstreibenden auf die Landtagswahl ein.

Klagenfurt (OTS) - Den Auftakt der zweitägigen Veranstaltungsreihe "Landtagswahl 2013 - Orientierungen" machte am Montag ein gut besuchter Vortrag von WKÖ-Präsident Christoph Leitl, bei dem der oberösterreichische Unternehmer in vierter Generation, der seine beruflichen Sporen in Kärnten verdiente, gewohnt optimistisch war, mit den frischen Erfahrungen einer kürzlich abgeschlossenen Asien-Reise im Gepäck aber auch nachdenkliche Töne anschlug. "Die USA sind nach einem klaren Bekenntnis zu Jobs, Exporten, Mittelstand und Reindustrialisierung wirtschaftlich wieder auf der Normalspur, Asien ist auf der Überholspur, Europa auf dem Pannenstreifen", verglich Leitl die Situation Europas mit den Minuten vor einem Tsunami: "Da liegen auch die Leute noch in den Liegestühlen, während die Welle schon heranrollt."

Nach dem letzten Feinschliff am Programm 2013plus, das von den Kärntner Unternehmern auch online mitgestaltet werden konnte, verpassten die Spartenobleute der WK Kärnten dem Unternehmer- und Arbeitsplatzprogramm am Dienstag den letzten Feinschliff, bevor es in einer außerordentlichen Sitzung des erweiterten Kammerpräsidiums auch offiziell beschlossen wurde. Am Abend konfrontierten WK-Präsident Franz Pacher, Junge Wirtschaft-Landesvorsitzende Brigitte Truppe und Gerhard Oswald, stellvertretender Obmann der Lavanttaler Wirtschaft, die Vertreter der Politik - Hannes Anton (FPK), Reinhart Rohr (SPÖ), Gabriel Obernosterer (ÖVP), Rolf Holub (Grüne), Josef Bucher (BZÖ) und Wolfgang Wögerer (Team Stronach) - unter der flotten Moderation von WK-Vizepräsident Otmar Petschnig mit den Schwerpunkten des Programms.

Eine abschließende Testwahl unter den rund 200 anwesenden Unternehmern fiel überraschend aus: Die ÖVP gewann mit 42 Prozent knapp vor den Grünen (40 Prozent), die SPÖ kam auf acht, das BZÖ auf sechs und das Team Stronach auf drei Prozent. Die FPK bekam eine Stimme (null Prozent).

