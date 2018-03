"Eco" am 28. Februar: Bio-Nahrung in Österreich - Wunsch und Wirklichkeit

Außerdem: Wirbel ums Wasser und Lebensmittel-Aktien, die sich rechnen

Wien (OTS) - Angelika Ahrens präsentiert in "Eco" am Donnerstag, dem 28. Februar 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Bio-Nahrung in Österreich: Wunsch und Wirklichkeit

Bio als sicherer Hafen für verunsicherte Konsument/innen gerät in Verruf. Letzter Grund ist der Bio-Eier-Skandal in Deutschland. Bio profitiert meist von normalen Skandalen. Viele Konsument/innen richten bei solchen Anlässen ihre Aufmerksamkeit auf Qualität und Sicherheit - und verbinden damit Bio-Lebensmittel. "Eco" zeigt, was Bio wirklich ist, wie sich Bio von herkömmlicher Produktion unterscheidet. Zentrale Frage: Hält Bio das, was die Werbung verspricht? Sind die glücklichen Hühner und freilaufenden Schweinchen auf Bergwiesen irreführend? Tatsache ist, dass Bio anders produziert. Ist Bio dadurch aber auch sicherer? Wunsch und Wirklichkeit klaffen häufig auseinander: Weil viele Bio-Waren von immer mehr Konsument/innen nachgefragt werden, müssen für Supermärkte große Mengen produziert werden. Die Folge: Oft ist auch ein Bio-Produkt ein Massenprodukt. Ein Bericht von Bettina Fink, Günther Kogler und Hans Wu.

Wirbel ums Wasser: Wem es gehört, wer verdient und was verhindert werden soll

Österreich ist beim Trinkwasser eine Insel der Seligen. Es gibt sauberes Wasser im Überfluss zu einem Preis, von dem andere Länder nur träumen können. Doch in den vergangenen Wochen überflutete eine Welle der Angst unser Land: Könnte das österreichische Wasser bald ausverkauft werden? Quelle des Aufruhrs ist die sogenannte "EU-Dienstleistungskonzessions-Richtlinie". Der Entwurf sieht vor, dass Privatisierungen von Dienstleistungen künftig europaweit ausgeschrieben werden müssen. Auch wenn von Seiten der EU jetzt versichert wird, dass es keine Pflicht zur Privatisierung gibt und Kompromisse angeboten werden, bleibt die Verunsicherung groß. Kritiker/innen befürchten, dass internationale Wasserkonzerne, die nur auf schnelle Gewinne aus sind, durch die Hintertür nach Österreich kommen und sich das kostbare Wasser aneignen. "Eco" informiert, wem das österreichische Wasser gehört, wer damit gute Geschäfte macht und wie die geplante EU-Richtlinie die heimische Wasserversorgung einschneidend verändern könnte. Ein Beitrag von Beate Haselmayer.

Lebensmittel-Aktien, die sich rechnen: Gegessen und getrunken wird immer

Nahrungsmittel und Getränke sind auch in Krisenzeiten gefragt. Die Aktien der meisten großen Hersteller steigen entsprechend im Wert. Manche erreichten in den vergangenen Monaten sogar Höchststände. Vor allem die Großen der Branche - von Weltmarktführer Nestlé bis zu Danone, dem Coca-Cola-Konzern oder Südzucker - können schöne Gewinne einfahren. Weltweit mit dabei ist die österreichische AGRANA als Weltmarktführer bei der Fruchtzubereitung; dieser Grundstoff ist wichtig für Molkereiprodukte wie Joghurt und Eiscreme. Gerade in Wirtschaftskrisen kommen auch Kleinanleger/innen auf den Geschmack, in Aktien zu investieren, die man namentlich vom Einkauf im Supermarkt kennt. "Eco" zeigt, welche Aktien den Anleger/innen Appetit machen und wo Gewinne erzielt werden können, der Krise zum Trotz. Ein Bericht von Katinka Nowotny.

