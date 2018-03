BZÖ-Dolinschek: "Gütesiegel-Dschungel gehört rasch gerodet"

"Das derzeitige AMA-Gütesiegel sagt nichts über die Herkunft des Fleisches aus"

Wien (OTS) - BZÖ-Konsumentenschutzsprecher Abg. Sigisbert Dolinschek sagte heute in der Aktuellen Stunde, dass Österreich dringend ein Gütesiegel bräuchte, wo der Konsument die Herkunft, den Aspekt der Regionalität und die Gentechnikfreiheit des Produktes ersehen kann. "Zurzeit gibt es in Österreich 91 verschiedene Gütesiegel, das ist ein enormer Gütesiegel-Dschungel, der rasch gerodet gehört", so Dolinschek weiter.

"Eigentlich sollte die Bezeichnung "Bauernwürstel" ausdrücklich den bäuerlichen Direktvermarkter vorbehalten sein. Wie das Beispiel in Kärnten aber gezeigt hat, ist das nicht so. Auch das AMA-Gütesiegel sagt nichts über die Herkunft des Fleisches aus. Dieses Siegel sagt nur, dass das Fleisch in Österreich verarbeitet wurde", stellte Dolinschek fest.

"In Österreich werden derzeit mehr als 500.000 Lebend-Schweine und mehr als 100.000 Lebend-Rinder zur Schlachtung und Verarbeitung nach Österreich herbeigekarrt. Die Produkte daraus werden dann als österreichische Qualitätsprodukte auf den Markt gebracht. Genau damit werden aber die Konsumenten getäuscht und in die Irre geführt. Das muss sich in Zukunft ändern", forderte Dolinschek.

