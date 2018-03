Krebsprophylaxe im Schlaf

Wien (OTS) - Einem österr. Unternehmen ist es gelungen, ein besonderes textiles Gewebe zu entwickeln, das lt. Universitäts-Prüfgutachten mehr als 99 Prozent der Umweltbelastung durch elektrische Strahlung vom Menschen abhält. Laut einer großen Studie der US Umweltbehörde EPA erkranken Menschen, welche elektrischen Feldern aus Stromleitungen oder Mobilfunksendern ausgesetzt sind, besonders am Schlafplatz, langfristig eher an Krebs als unbelastete Personen. Ein neues 2 tlg. Schlafset (Matratzenauflage und Einziehdecke), das eine spezielle netzförmig eingewebte Textilfaser enthält, bietet mit Hilfe des "Faraday-Effektes" einen strahlungsfreien Raum, der den Schläfer/die Schläferin vorbeugend schützt und die Schlafqualität wesentlich verbessert!

Rückfragen & Kontakt:

Biodomus Dr. Blaschke KG

Tel. 01 595 1212

info @ biodomus.at

www.schlafenohnestress.at