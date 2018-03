Stronach/Tadler: Die Österreicher wollen wissen, was sie essen!

Niemand weiß, was die AMA tut

Wien (OTS) - "Die Österreicher wollen wissen, was sie essen!", erinnerte Team Stronach Agrarsprecher Erich Tadler in seinem Debattenbeitrag zur Aktuellen Stunde. Deshalb sei es nötig, zumindest "wertbestimmende Bestandteile" zu deklarieren. Kritik übte Tadler an der Agrarmarkt Austria: "Wir brauchen mehr Transparenz bei der Herkunft und mehr Vertrauen der Konsumenten in heimische Waren."

"Niemand weiß, was die AMA tut, denn Pferdefleisch z.b. prüft sie nach eigenen Angaben nicht", erinnere Tadler und forderte mehr Transparenz bei der Tätigkeit der AMA. Als sinnlos bezeichnete er die Forderung von Gesundheitsminister Stöger nach mehr Strafen: "Ohne Kontrollen nützen auch die Strafen nichts." Die mittlerweile 92 Gütesiegel und die damit verbundenen Toleranzgrenzen sind für den Team Stronach Mandatar "schon hart an der Konsumententäuschung!"

