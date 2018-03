"Am Schauplatz" am 28. Februar: Der Ofen ist aus

Doris Plank traf Menschen, bei denen mitten im Winter die Heizung kalt bleibt

Wien (OTS) - Eine warme Wohnung ist heutzutage für viele Österreicher/innen zum Luxus geworden. 313.000 Menschen können ihre Wohnung nicht angemessen heizen, schätzt die Caritas. Sie frieren in den eigenen vier Wänden. Doris Plank hat für die "Am Schauplatz"-Reportage "Der Ofen ist aus" - zu sehen am Donnerstag, dem 28. Februar 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2 - Menschen getroffen, bei denen mitten im Winter der Ofen aus ist. Und sie geht der Frage nach, was der Einzelne im Ernstfall tun kann.

Besonders betroffen sind Alleinerzieher/innen, einkommensschwache Familien, Arbeitsuchende und Mindestpensionist/innen. Sie müssen ohnehin schon mit nur ein paar Euro am Tag auskommen. Wenn dann noch ein kalter Winter ansteht oder unerwartete Reparaturkosten, reicht das knappe Budget oft nicht mehr aus.

Viele Betroffene beklagen, dass die Stadt Wien heuer den Heizkostenzuschuss gestrichen hat. Stattdessen bietet die Behörde Energieberatungen an. In den anderen Bundesländern gibt es nach wie vor Bargeld - einmalige Zuschüsse bis zu maximal 150 Euro. Bei manchen Familien bleibt die Heizung dennoch kalt, weil ihr Einkommen um ein paar Euro über der Bemessungsgrundlage liegt.

