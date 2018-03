BAWAG P.S.K. Contemporary erweitert ihr Programm und schreibt Programmleitung international aus

Wien (OTS) - BAWAG P.S.K. Contemporary wurde 1974 als Ausstellungsort der damals gewerkschaftseigenen Bank für Arbeit und Wirtschaft gegründet und hat innerhalb der österreichischen Kunstlandschaft von Beginn an eine vorausschauende Position eingenommen. Seit ihrem Bestehen wurden künstlerische Positionen gefördert, die Qualität, Nachhaltigkeit und die ernsthafte Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen zum Inhalt haben. Aufbauend auf einer bald vierzigjährigen Ausstellungsgeschichte erweitert BAWAG P.S.K. Contemporary ab 2013 ihren Fokus und widmet sich jenen Zukunftsfragen, die in Kunst, Design, Architektur und Urbanismus ähnlich gestellt werden, wie in Wissenschaft, Politik und Gesellschaftstheorie.

"Die Förderschwerpunkte der BAWAG P.S.K. in den Bereichen Kultur, Bildung und Soziales dienen dabei ebenso als Orientierungspunkte, wie jene interdisziplinäre und kollaborative Praxis, die sich im Bereich gesellschaftlich ausgerichteter Kunst durchgesetzt hat. Als international orientierter Ausstellungs-, Kommunikations- und Produktionsort reagiert BAWAG P.S.K Contemporary auf das Interesse an einer gesellschaftlich verorteten, sozial bewussten und kommunikativ-offenen Ausstellungspraxis", kommentiert Rudolf Leeb, Leiter Sponsoring und Community Affairs, BAWAG P.S.K, die Erweiterung des Programms.

Biennal wechselnde Programmleitung und internationales Advisory Board

Die neue Programmatik von BAWAG P.S.K. Contemporary wird durch eine biennal wechselnde Programmleitung im Dialog mit einem Advisory Board entwickelt, das sich aus Persönlichkeiten zusammensetzt, die aus dem Bereich Kunst und aus verwandten Disziplinen wie Architektur, Design, Performance, Wissenschaft und Artistic Research kommen. Für einen Zeitraum von jeweils zwei Jahren wird die Position der Programmleitung ausgeschrieben. Bewerben können sich sowohl Einzelpersonen als auch Teams. Das künftige Programm der BAWAG P.S.K. Contemporary ist interdisziplinär ausgerichtet und wird Kompetenzen, die bisher allein der Kunst zugeschrieben werden, auch in anderen Disziplinen sichtbar machen.

Durch ein dialogisches Prinzip der Kooperation zwischen der Programmleitung und dem Advisory Board, das als intellektueller Think Tank fungiert, werden relevante Themen in Kunst, Gesellschaft, Wissenschaft und Politik sichtbar gemacht und bearbeitet. Durch einen kontinuierlichen Wechsel der Boardmitglieder und den biennalen Rhythmus in der Besetzung der Programmleitung soll das Entdeckungspotential für spannende internationale Entwicklungen vervielfacht, die Anzahl der Kontakt- und Andockmöglichkeiten erhöht und ein internationales Netzwerk in Wien verortet werden. Zusätzlich zu klassischen Ausstellungen sollen regelmäßig auch andere Formate zur Anwendung kommen wie Interventionen, Performances und Lectures, Think Tanks, Symposien u.a.m.

Internationale Ausschreibung der Programmleitung

Die internationale Ausschreibung für die neue Position "Programmleitung / Head of Programming 2013 - 2015" startet offiziell mit 5. März, die Bewerbungsfrist endet am 29. April. Die Mitglieder des Gründungsboards - Tina Frank, Martin Fritz, Sigrid Gareis, Elke Krasny, Stephan Schmidt-Wulffen und Lorenz Seidler - werden sich mit den Bewerbungen auseinandersetzen. Das Hearing mit den KandidatInnen, die in die Endauswahl kommen, wird Ende Mai in Wien stattfinden. Das Board erstellt einen Dreiervorschlag, aus dem die BAWAG P.S.K. die neue Programmleitung auswählt. Der Vertrag der neuen Programmleitung läuft von Juli 2013 bis September 2015. Das erweiterte Programm der BAWAG P.S.K. Contemporary wird im Oktober 2013 starten.

BAWAG P.S.K. Contemporary bleibt weiterhin am Franz Josefs Kai 3 in Wien 1

BAWAG P.S.K. Contemporary verbleibt in seinen bisherigen Räumlichkeiten am Franz Josefs Kai 3 in Wien 1. Die Hauseigentümer, die Kunstsammler und Förderer Franziska und Christian Hausmaninger, tragen die Erweiterung des Portfolios der BAWAG P.S.K. Contemporary mit.

Seit jeher sind sämtliche Aktivitäten von BAWAG P.S.K. Contemporary bei freiem Eintritt zugänglich. Dies wird auch in Zukunft so bleiben.

Die Mitglieder des Gründungsboard BAWAG P.S.K. Contemporary

Tina Frank, selbständige Designerin und visuelle Künstlerin; seit 2008 Leiterin der Studienrichtung Grafik Design & Fotografie an der Kunstuniversität Linz; Konzeption und Organisation der Symposien "REAL FAKE reality as image/image as reality" (2010) und "MULTIPLY Diversity as a new way to design?" (2012).

Martin Fritz, Studium der Rechtswissenschaften, Kurator, Berater und Publizist. 1994 bis 1996 Geschäftsführer des Kunstraum Wien; 1996-2002 Director of Operations und Director of Program Planning für die Wiedereröffnung des P.S.1 Contemporary Art Center in New York; Geschäftsführer des Kunstprojekts "In Between der Expo 2000" in Hannover und Generalkoordinator der europäischen Kunstbiennale Manifesta 4 in Frankfurt am Main. 2004-2009 Leiter des Festivals der Regionen;

Sigrid Gareis, Studium der Völkerkunde, Klassischen Archäologie und Alten Geschichte; Mitbegründerin von Tanz- und Theaterfestivals in Moskau, München, Nürnberg und Greifswald; 2000-2009 Gründungsintendantin des Tanzquartier Wien; 2005-2007 Gründungsvorsitzende des European Dancehouse Network; seit 2011 Generalsekretärin der Akademie der Künste der Welt in Köln.

Elke Krasny, Kuratorin, Kulturtheoretikerin und Stadtforscherin. Senior Lecturer an der Akademie der bildenden Künste Wien. 2006 Gastprofessur an der Universität Bremen;

2011 ausgezeichnet mit dem "Outstanding Artist Award Frauenkultur" durch das bmukk; 2012 Visiting Scholar am Canadian Centre for Architecture in Montréal;

Stephan Schmidt-Wulffen Studium der Philosophie, theoretische Sprachwissenschaft und Kommunikationästhetik; 1992-2000 Leiter des Kunstvereins in Hamburg; 2002-2011 Rektor der Akademie der bildenden Künste in Wien; seit 2011 Rektor der New Design University, St. Pölten; seit 2012 Leiter des Labors für implizites und künstlerisches Wissen der Zeppelin Universität in Friedrichshafen;

Lorenz Seidler Kurator, Kommunikator und Medienkünstler; Universitätslektor für Digitale Kunst an der Universität für Angewandte Kunst Wien; Initiator des Online-Kunstportal www.esel.at & Newsletter "eSeL Mehl"; seit 2011 Informationsbureau "eSeL REZEPTION" im Museumsquartier Wien;

