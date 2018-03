Aviso: 28.02., 12:15: Diskussion 6 Milliarden gegen Jugendarbeitslosigkeit

Wie soll die EU den jungen Menschen in Europa helfen?

Wien (OTS) - EU-weit sind derzeit 7,5 Millionen der unter 25-Jährigen arbeitslos. Besonders dramatisch ist die Lage in Griechenland und Spanien, hier hat die über die Hälfte der 16- bis 24-Jährigen keinen Job. Aber auch in Irland, Italien und Portugal sind es über 30 Prozent. Zur Abhilfe ist für Regionen mit über 25 Prozent jungen Arbeitslosen eine Förderung geplant: In ihren Finanzrahmen 2014-2020 sieht die EU 6 Milliarden Euro für eine Beschäftigungsoffensive für Jugendliche vor. Nach dem vierten Monat soll ihnen eine Beschäftigungsgarantie zugesichert werden.

"Eine hohe Jugendarbeitslosigkeit hat dramatische Konsequenzen für unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft und vor allem für die jungen Menschen selbst. Deshalb müssen wir jetzt in die Jugend Europas investieren", sagte der EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration, László Andor anlässlich der Vorstellung der "Jugendgarantie". Das Thema ist Gegenstand einer Diskussion im Haus der Europäischen Union.

BEGRÜSSUNG

BM a.D. Dr. Friedhelm FRISCHENSCHLAGER

Präsident der Europäischen Föderalistischen Bewegung (EFB)

BM a.D. Dr Andrea KDOLSKY

ehem. Jugendministerin

Vorstandsmitglied der Union Europäischer Föderalisten (UEF)

EINLEITENDE WORTE

Wolfgang MOITZI

Vorsitzender der Bundesjugendvertretung

DISKUSSION

Mag. Evelyn REGNER

Mitglied des Europäischen Parlaments (SPÖ)

Mag. Christa SCHWENG

Mitglied des Europäischen Wirtschafts-und Sozialausschuss (WKÖ)

MODERATION

Maria RATHGEB

Landessekretärin der Europäischen Föderalistischen Bewegung Wien

