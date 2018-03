Kopf: Leopold Figl wurde zum Symbol für Österreich

Buchpräsentation "Leopold Figl und seine Zeit" gestern Abend im Parlament

Wien (OTS/ÖVP-PK) - In einer Umfrage im Jahr 1998, wo es darum ging, auf wen die Österreicherinnen und Österreicher besonders stolz sind, rangierte Leopold Figl nach Wolfgang Amadeus Mozart an zweiter Stelle. Das beweist, dass Leopold Figl zum Symbol für Österreich geworden ist. Und kaum jemand hat es sich so verdient, durch ein Buch in das Bewusstsein der Österreicherinnen und Österreicher zurückgeholt und geehrt zu werden, wie dieser große Sohn unseres Landes. Das sagte ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf gestern, Dienstagabend, anlässlich der Buchpräsentation "Leopold Figl und seine Zeit" im Parlament.

Im bis auf den letzten Platz besetzten Budgetsaal des Parlaments saßen viele ehemalige und amtierende Politikerinnen und Politiker, um die Erinnerungen an Leopold Figl zu teilen. Ehrengast der Veranstaltung war Dkfm. Anneliese Figl, die Tochter des Geehrten, die für das Buch ein persönliches Interview gab und bisher noch nicht veröffentlichte Fotos zur Verfügung stellte. Sie gab einen kurzen Streifzug durch die Kindheit und Jugend ihres berühmten Vaters. Seine Kindheit sei jene eines "niederösterreichischen Bauernbuben" gewesen, der durch den Tod seines Vaters "schon früh Verantwortung übernehmen musste".

"Leopold Figl, ein Bauernsohn aus dem Tullnerfeld, gehört zu den unbestrittenen Heroen der österreichischen Geschichte", sagte Klubobmann Kopf in seiner Begrüßung. Als Opfer der Nazis - Figl war jahrelang im KZ und wurde dort misshandelt - hatte er seinen Glauben nie verloren und erbrachte nach dem Krieg als Politiker herausragende Leistungen für sein Heimatland Österreich, für Niederösterreich, die ÖVP und den Bauernbund. "Im Figl-Zimmer, einem Sitzungssaal im ÖVP-Parlamentsklub, erinnert ein Brief Figls aus dem KZ Dachau an seine Frau aus dem Jahr 1941 an diesen großen Mann und seinen unerschütterlichen Glauben, der ihn durch die schwere Zeit getragen hat."

Figl habe die Fähigkeit gehabt, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen umzugehen und sie zu berühren, hob Kopf den Charme, aber auch die Bodenständigkeit Leopold Figls hervor. Mit diesen menschlichen Eigenschaften habe er als Politiker agiert - als Bundesparteiobmann, Außenminister, als erster freigewählter Bundeskanzler und als Landeshauptmann - und zur Erlangung des Staatsvertrags für ein freies Österreich beigetragen, erinnerte der ÖVP-Klubobmann an die berühmt gewordenen Worte Figls im Schloss Belvedere: "Österreich ist frei".

Schultes: ein Buch, das berührt und nahe geht

"Die große Leistung von Leopold Figl bestand und besteht nicht zuletzt darin, die Selbstverständlichkeit zu verankern, Österreicher zu sein. Dafür hat er sich bis zur Selbstaufgabe eingesetzt", schloss der Klubobmann und übergab das Wort an den Präsidenten der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und niederösterreichischen Bauernbundobmann Hermann Schultes, der mit persönlichen Erinnerungen an Leopold Figl aufwartete. Leopold Figl habe den Staatsvertrag mit grüner Tinte unterzeichnet. Seither sei es Tradition, in offiziellen Schriftstücken von Bauernbund und Landwirtschaftskammer im Gedenken an Figl grüne Tinte zu verwenden. Auch er, Schultes, unterschreibe als Präsident der NÖ Landwirtschaftskammer wie auch schon sein Vorgänger Rudolf Schwarzböck in grün - "eine tägliche Erinnerung an diesen großen Menschen, der so viel Kraft entwickelt hat, uns zum Staatsvertrag zu führen. Er gibt Mut und erinnert an schwierige Zeiten und daran, dass es Menschen sind, die Politik machen. Figl zeigte, dass es immer darum geht, den Konsens zu suchen", so Schultes. Das heute präsentierte Buch über Figl sei gelungen, leicht lesbar, berührend und gehe einem nahe.

"Leopold Figl und seine Zeit" von Prof. Hans Ströbitzer und Dr. Reinhard Linke (gebunden Ausgabe mit 188 Seiten) ist im Residenz Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich.

