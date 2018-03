FP-Jung: Schluss mit Gerüchten um Zusammenlegung von Kommissariaten

SPÖ-Polizeipräsident soll Klartext reden

Wien (OTS) - Schon vor Wochen habe ich öffentlich vor der in Wirklichkeit längst fixierten Auflösung des Kommissariats in Liesing - schönfärberisch "Zusammenlegung" genannt - gewarnt," erinnert FPÖ-Gemeinderat Mag. Wolfgang Jung an die Streichung dieser Dienststelle ausgerechnet in einem der großen Flächenbezirke. Damals wurde dementiert und herumgeredet. Jetzt wird es Realität, denn die rote Polizeiführung in Wien betreibt nur mehr ein Rückzugsgefecht.

Ausgerechnet im 23. Bezirk mit steigenden Einbruchszahlen bedeutet das geradezu eine Einladung speziell an die Kriminellen aus dem nahen Ausland. Interessant ist jedenfalls das Argument der Polizei mit dem steigenden Verwaltungsaufwand, der eigentlich nur durch steigende Kriminalität entstehen kann. Dieser Umstand wird vom Wiener SPÖ-Polizeipräsident jedoch immer wieder kleingeredet, kritisiert Jung und schließt mit der Feststellung: "Wir brauchen nicht mehr Beamte zur Verwaltung der Kriminalität, sondern mehr Polizisten auf der Straße, um diese zu bekämpfen!". (Schluss)otni

