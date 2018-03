ARBÖ-Pannenhelfer befreite Baby aus Auto

Aus ungeklärter Ursache konnte die Mutter die Türen plötzlich nicht mehr öffnen

Linz (OTS) - Ein ARBÖ-Pannenhelfer hat am Montag ein kleines Mädchen in Attnang-Puchheim bei eisigen Außentemperaturen aus einem Auto befreit. Eine Frau war mit ihrer Tochter unterwegs um die Wocheneinkäufe zu erledigen. Nachdem die Mutter die Einkäufe erledigt und die Kleine wieder ins Auto gesetzt hat um die Einkäufe zu verstauen, bemerkte sie, dass sich die Türen nicht mehr öffnen: Das Baby war im Auto eingesperrt! Das gab der Autofahrerclub am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.

Das langjährige Klub-Mitglied rief den ARBÖ-Pannennotruf, Helfer Johannes Oberroither traf nach wenigen Minuten am Parkplatz ein. Er hatte das Auto rasch geöffnet, das Baby und ihre Mutter kamen mit dem Schrecken davon. "Das Auto hat sich aus ungeklärter Ursache ohne fremde Beihilfe zugesperrt, aber wir konnten das Baby schnell aus seiner befremdlichen Situation befreien", so der Retter in der Not.

