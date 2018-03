ORF-RSO Wien im März: Chefdirigent Cornelius Meister als Pianist in Arvo Pärts "Credo für Klavier und Orchester"

Wien (OTS) - Zwei Konzerte stehen im März auf dem Spielplan des ORF-Radio-Symphonieorchester Wien: im Musikverein dirigiert Cornelius Meister erstmals vom Flügel aus (1.3., Ö1 am 3.3. um 11.03 Uhr) und im Konzerthaus eine kaum aufgeführte Kombination von Requien (15.3., live in Ö1 ab 19.30 Uhr).

Der RSO-März beginnt am Freitag, den 1. März im goldenen Saal des Musikvereins mit einem Debüt: Zum ersten Mal setzt sich Cornelius Meister zum Dirigieren nieder und zwar hinters Klavier. Bei Arvo Pärts "Credo für Klavier, Chor und Orchester" leitet der Chefdirigent sein ORF-Orchester und den Wiener Singverein vom Flügel aus. Davor erklingt Edvard Griegs "Peer Gynt"-Suite Nr. 2 und nach der Pause wird mit der 5. Symphonie der Sibelius-Zyklus fortgesetzt. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Österreich 1 sendet einen Mitschnitt in der "Matinee" am Sonntag, den 3. März um 11.03 Uhr.

Beim zweiten März-Auftritt des RSO Wien am 15. März im Wiener Konzerthaus erwartet das Publikum eine Rarität: An einem Abend erklingen Robert Schumanns "Requiem für Mignon" und das "Deutsche Requiem" von Johannes Brahms, eine selten zu hörende Kombination. Solisten sind Christiane Karg (Sopran), Katharina Sellschopp-Meister (Sopran), Dorottya Láng (Mezzosopran), Ida Aldrian (Mezzosopran), Luca Pisaroni (Bassbariton) und die Wiener Singakademie. Ö1 überträgt live ab 19.30 Uhr. Details zum Konzertprogramm des RSO Wien sind abrufbar unter rso.ORF.at.

