Berlakovich: Vorbildhafte Bäuerinnen werden ausgezeichnet

Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich schreibt den Wettbewerb "Bäuerinnen des Jahres 2013" aus

Wien (OTS) - Unter dem Motto "LEA - ländlich, engagiert, außergewöhnlich" spricht Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich heuer zum dritten Mal gemeinsam mit der ARGE Österreichische Bäuerinnen alle Betriebsleiterinnen Österreichs an und sucht die Bäuerin des Jahres 2013. "Ohne die großartigen Leistungen der Bäuerinnen hätte die heimische Landwirtschaft keine Zukunft", gibt sich Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich überzeugt. "Nehmen wir uns ein Vorbild an ihren Ideen. Wer eine Veränderung wagt, hat die besten Chancen auf Erhalt und Ertrag seiner Landwirtschaft", beschreibt der Landwirtschaftsminister seine Erwartung. Die Unterlagen zur Einreichung können auf www.lebensministerium.at heruntergeladen werden".

Ausgezeichnet werden Projekte aus drei Kategorien: "Wirtschaft und Innovation", "Soziales und Gesellschaft" und "Bildung und KonsumentInneninformation". In der Kategorie "Wirtschaft und Innovation" wird eine Bäuerin ausgezeichnet, die ihr eigenes Betriebskonzept besonders erfolgreich umsetzt. In der Kategorie "Soziales und Gesellschaft" geht es um ein Projekt, das zum Wohlergehen der Region wesentlich beiträgt. In der Kategorie "Bildung und KonsumentInneninformation" bietet die Bäuerin ein Informations-oder Kursangebot für Groß und Klein zu diversen Themen wie Lebensmittel, Land- und Forstwirtschaft, Brauchtum und Kreatives an.

Wichtig ist in jeder Kategorie, dass sich das Projekt wesentlich von anderen Angeboten in der Region unterscheidet - eben außergewöhnlich ist.

Bäuerinnen kennen die Mehrfachbelastung von körperlicher Arbeit in der Landwirtschaft, Betriebsorganisation, Betreuung von Familie, Haushalt, Garten, Tieren und Vielem mehr aus ihrem Alltag. All jene, die daneben die Zeit und Kraft aufbringen, ein Projekt zu entwickeln, das den Betrieb stärkt, sollen mit diesem Wettbewerb gewürdigt werden.

Aus den eingereichten Projekten wird aus jeder Kategorie das nach Ermessen einer ExpertInnenjury beste Projekt mit je EUR 2.000,00 ausgezeichnet. Projekte können ab heute bis 15. Mai 2013 eingereicht werden.

Alle Informationen sowie das Anmeldeformular zum Wettbewerb finden Sie unter www.lebensministerium.at/baeuerinnenwettbewerb

