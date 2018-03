Kunasek: FPÖ lehnt Entsendung österreichischer Soldaten nach Mali ab

Sowohl der Bundesregierung als auch der EU fehlt jede Strategie für diesen Einsatz

Wien (OTS) - Die FPÖ hat heute im Hauptausschuss des Nationalrats die Entsendung österreichischer Soldaten ins Kriegsgebiet nach Mali abgelehnt. "Wir können weder in der Bundesregierung noch in der EU auch nur ansatzweise eine Strategie für diesen Einsatz erkennen", begründet NAbg. Mario Kunasek, Mitglied des Landesverteidigungsausschusses, diese Haltung. "Außenminister Spindelegger ist seit Beginn dafür, Verteidigungsminister Darabos war lange dagegen, ehe er nach dem Besuch der Sicherheitskonferenz in München nach offenbar massivem internationalem Druck umgefallen ist", schildert Kunasek die sachlich völlig unfundierten Entscheidungsgrundlagen der rot-schwarzen Regierung.

Österreich leiste mit 1500 Soldaten in diversen Auslandseinsätzen bereits einen immensen Beitrag zu internationalen Friedensprojekten und müsse sich nicht überall beteiligen. Befremdlich findet der FPÖ-Abgeordnete, dass die Bundesregierung für Auslandseinsätze offenbar auch eine Schwächung des Bundesheeres im Inland in Kauf nimmt, um auf der internationalen Bühne als Musterschüler zu glänzen. Die zu entsendeten Ärzte und Sanitäter würden in der Struktur fehlen. "Dem Vernehmen nach handelt es sich um den Arzt des Jagdkommandos. Diese wichtige Spezialeinheit des Bundesheeres wäre dadurch als Ganzes nicht einsatzfähig", beklagt Kunasek.

