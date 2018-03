Flachdach des Supermarktes droht einzustürzen. Sicherheit hat höchste Priorität: Ein Steildach bietet Schutz

- Flachdach eines Supermarktes in Pistorf droht einzustürzen - Hohe Schneelasten in Österreich bestätigen steile Dächer - Steildach ist die sicherste und beste Dachform

Gleinstätten (OTS) - Die Schneemassen auf Flachdächern werden zunehmend zur Bedrohung: Auch gestern war ein großes Flachdach eines Supermarktes in der Steiermark noch akut einsturzbedroht.

Schnee und Eis erhöhen die Einsturzgefahr bei Flachdächern

Das Dach des Supermarktes am Ortsrand der Gemeinden Gleinstätten und Pistorf (Bezirk Leibnitz) drohte einzustürzen, als die Hilfe durch örtliche Feuerwehren am Einsatzort eintraf. Laut Feuerwehr durfte niemand den Supermarkt betreten, denn das Vordach des Marktes ist abgesunken. Nach den starken Schneefällen der letzten Tage und Wochen ist die weiße Pracht zu einer riesigen und vor allem schweren Last für das rund 2.000 m2 große Flachdach mutiert. Durch die wechselnden Frost- und Tauperioden bilden sich vermehrt Eisschichten auf flachgeneigten Dächern, die dann durch Zunahme des Gewichtes einen hohen Risikofaktor für die Tragfähigkeit der Flachdachkonstruktion darstellen.

Es waren 4 Feuerwehren - Pistorf, Gleinstätten, Leibnitz und Stainz - im Einsatz. "Wir waren rund 5 Stunden mit insgesamt 25 Feuerwehrleuten vor Ort und haben das Dach von den Schneemassen befreit. Der Supermarkt ist bis auf weiteres behördlich gesperrt, verletzt wurde niemand. Zum Schneeschnaufeln am Dach rücken wir hauptsächlich nur bei Gefahr in Verzug und meistens bei großen Flachdächern aus," so ein Feuerwehrmann der FF Gleinstätten.

Schneelast hat enormes Gewicht

Österreich ist ein Land der weißen Pracht. Für welche Schneelasten Dachkonstruktionen rechnerisch ausgelegt sein müssen, ist in definierten Normen vorgegeben. Aufgrund der Klimaveränderung wurden die maximalen Schneelasten an die europäische Norm angepasst. Schneelast ist allerdings nicht gleich Schneelast:

Das Gewicht des Schnees kann sehr stark variieren, denn dies ist abhängig vom Wassergehalt. Je höher dieser ist, desto schwerer die Schneemassen. Die Schneelasten sind nach Region und Seehöhe unterschiedlich und bereits beim Haus- und Dachstuhlbau zu berücksichtigen. In Gleinstätten zum Beispiel muss die Dachkonstruktion eine Schneelast von mindestens 284 kg pro m2 tragen. Im Vergleich dazu in Hallein, eine Last von mindestens 335 kg pro m2. Bei einer Dachfläche von rund 150 m2 wäre damit eine Gesamtbelastung der Dachkonstruktion von über 50 Tonnen erreicht. Kommt es jetzt durch Frost-/Tauwechsel zur Eisbildung, so kann das Neunfache Gewicht einer Eisschicht im Vergleich zum Pulverschnee erreicht werden. Bei einer Dachsanierung hat daher das Gewicht des Dachmaterials eine untergeordnete Rolle, weil die Dacheindeckung z.B. mit Tondachziegel nur ein geringes Gewicht im Verhältnis zur Mindesttragfähigkeit durch die vorgegebene Schneelast erreicht. Die Belastungsfähigkeit des Dachstuhles durch exogene Kräfte wie Stürme, Schnee, Hagel liegt bei einem Vielfachen der Dacheindeckung.

Das Steildach gibt Sicherheit bei hohen Schneelasten

Das relativ raue, alpine Klima in unseren Breiten hat wohl mit dazu beigetragen, dass sich bestimmte Dachformen entwickelten, die diesen Zweck besonders gut erfüllen - vom Walmdach bis hin zum klassischen Satteldach mit relativ steiler Neigung. Das Steildach bietet aufgrund seiner Neigung daher schon optimale Voraussetzungen, denn die Gewichtsbelastung pro m2 wird allein durch die Neigung im Vergleich zum Flachdach geringer. Hat das Dach zB. eine Neigung von 45Grad wird ca. 45 % der Dachlast bereits über die Neigung abgefedert. Um z.B. Eisbildung, Eisrückstau zu vermeiden muss Tauwasser problemlos abfließen können, hier bringt die Neigung des Daches natürlich entsprechende Vorteile.

"Ein steil geneigtes Dach ist eine gewachsene Dachform in unseren Breitengraden und hat nicht zuletzt daher seine Berechtigung. Bei einem Flachdach z.B. stellen hohe Schneelasten, Wasser und mangelnde Verarbeitung die größten Risiken dar. Durch die zunehmende Belastung der Dächer aufgrund exogener Kräfte werden natürlich auch die Anforderungen an die Dachkonstruktion und das Dachmaterial höher, so Mag. Olbrich, Prokurist TONDACH Gleinstätten AG.

Steildächer nach wie vor im Trend

Der Trend geht wieder klar in Richtung geneigtes Dach mit erstklassigen Dachmaterialen aus Ton. So bevorzugen laut einer Studie der Roland Berger Market Research rund 65 % der Bauherren ein Steildach. Auch Architekten schätzen die Präferenz der Bauherren in Richtung Steildach mit 80 % ein. Dabei sind bei der Gestaltung des Daches primär die Einbindung in die bestehende Stadt und Dachlandschaft als auch die Funktion des Daches bei den Architekten mit rund 85 % die wichtigsten Kriterien. Zusätzlich kann das Dach kann gekonnt als architektonisches Element seinen Niederschlag finden.

